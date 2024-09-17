Fatmagül'ün Hayali Gerçek Oldu: Ücretsiz Trambolinli Park Açıldı - Son Dakika
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Politika

Fatmagül'ün Hayali Gerçek Oldu: Ücretsiz Trambolinli Park Açıldı

Fatmagül\'ün Hayali Gerçek Oldu: Ücretsiz Trambolinli Park Açıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ekonomik durumu olmayan çocukların da oynayabilmesi için Sarıgöl'de Fatmagül Atabay'ın isteği üzerine ücretsiz trambolinli park açtı. Açılış töreninde Fatmagül, Başkan Zeyrek ile birlikte eğlendi.

17.09.2024 12:48  Güncelleme: 12:50
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Sarıgöl'de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'ten ekonomik durumu olmayan çocukların da oynayabilmesi için ücretsiz trambolinli park isteyen Fatmagül Atabay, hayaline kavuştu. İsteğini yerine getiren Başkan Ferdi Zeyrek'e sıkı sıkı sarılan Fatmagül, trambolinde zıpladı, Başkan Zeyrek ile tahterevalliye bindi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimler öncesinde pazaryerinde karşılaştığı Fatmagül Atabay'ın park ve trambolin isteği yerine getirildi. Sarıgöl Kent Meydanı'nda yapılan park için açılış töreni düzenlendi. Açılışta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, eşi Nurcan Zeyrek, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş yer aldı. Fatmagül ile birlikte sahneye çıkan Başkan Ferdi Zeyrek, "Seçim döneminde Fatmagül benden trambolini olan oyun parkı yapmamı ve ücretsiz olmasını istedi. Çünkü parası olan olmayan herkes gelsin orada oynasın dedi. Biz de parkı hazırladık ve parkın adını Fatmagül Parkı koyduk. Fatmagül ve nice kardeşlerine iyi oyunlar olsun" dedi.

Başkan Zeyrek: "Manisa hak ettiği değeri bulacak"

Parkın Sarıgöl'e hayırlı olmasını temenni eden Başkan Ferdi Zeyrek, sözlerini şöyle sürdürdü; "Fatmagül gibi çocuklarımız için, gençlerimiz, büyüklerimiz için, Manisa'da yaşayan bir buçuk milyon kişi için inanın çok çalışıyorum, çok çalışacağım, hep çalışacağım. Manisa hak ettiği değeri bulacak. Bugün Tahsin Başkan gölet istedi. Yarın Sarıgöl'de neye ihtiyacımız varsa 5 yıl boyunca çok çalışıp hepsini yerine getireceğiz. Ben Manisa'mda yaşayan bir buçuk milyon kişi mutlu olsun istiyorum. Huzur içinde yaşasın. Onlar içinde evlerinde yatsın ki ben de aynı şekilde başımı yastığa rahat koyayım."

Sarıgöl'e gölet müjdesi geldi

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ise, "Seçim öncesi söz vermiştik. Sözümüzü tutmak için canla başla çalışıyoruz. İlçemize acil bir hasta nakil aracı lazımdı. Ferdi Başkanımıza konuyu ilettik. Söz verdi, haftaya burada hayırlı olsun. Sizlere bir müjde daha veriyoruz. Sevgili Sarıgöllüler sizlere gölet sözü vermiştim. Ferdi Başkanımı her gün arıyorum. Başkanımdan söz aldım" ifadelerini kullandı. Başkan Zeyrek de yapılacak göletin şimdiden Sarıgöl'e hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından parkın açılış kurdelesi kesildi. Başkan Ferdi Zeyrek, açılışın ardından Fatmagül ile birlikte parke giderek tahterevalliye bindi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ferdi Zeyrek, Politika, Ekonomi, Sarıgöl, manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Fatmagül'ün Hayali Gerçek Oldu: Ücretsiz Trambolinli Park Açıldı - Son Dakika

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