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Fazıl Say'ın 'İmamoğlu' paylaşımına MHP'den cevap: Nasıl öteceğini iyi bil! - Son Dakika

Fazıl Say'ın 'İmamoğlu' paylaşımına MHP'den cevap: Nasıl öteceğini iyi bil!

26.01.2022 08:33
Fazıl Say'ın 'İmamoğlu' paylaşımına MHP'den cevap: Nasıl öteceğini iyi bil!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki 'yemek' tartışmalarına piyanist Fazıl Say da sosyal medyadan yaptığı espri bir paylaşım ile katıldı. Say'ın MHP lideri Bahçeli'yi de içine kattığı paylaşıma MHP'den yanıt geldi.

İstanbul'da dün yoğun kar yağışı etkili olmaya başlarken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir restaurantta İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott'la yemekte olduğu ortaya çıkmıştı. Buluşma daha sonra İmamoğlu tarafından yapılan açıklama ile de doğrulandı.

Piyanist Fazıl Say ise konuya dair Twitter'dan yaptığı paylaşımla, ilgili fotoğraflara göndermede bulunarak İmamoğlu çifti ile daha önceden çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp şu notu düştü: "Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dans etmiş ve içmiş eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçeli'dir! Salvador Dali'nin de selamları var!"

MHP'Nİ HALKLA İLİŞKİLER SORUMLUSUNDAN YANIT

Say'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi içine kattığı esprili paylaşımı üzerine MHP'den yanıt geldi. MHP'nin Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yanıtında şu ifadeleri kullandı:

"1-İcra ettiği sanatıyla meşgul olmasının kendisi ve camiası açısından daha faydalı olacak bir piyanistin, komiklikten öte lüzumsuz ve hadsiz beyanlarla siyasi yorumlarda bulunmaya kalkması Mesnevi'de hikayesi anlatılan tezeğe saplanmış, kuyruğu kalkık fareyi akıllara getiriyor.

2-Böyle olunca bu piyanistin, piyonist bir edayla Sayın Genel Başkanımıza dil uzatmaya yeltenmesi yerli yersiz öten horozları susturmak için bir parça yağ ile olan imtihanlarına varan akıbetlerini de hatırlatıyor.

3-Fazıl Say, bu yüzden sen sen ol, nasıl öteceğini iyi bil! Yoksa Maazallah sesim çıksın diye uğraşırken, o sesin başkaca ayıplarını ortaya dökmesin. Sanatçısın, sanatınla kal…"

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Ekrem İmamoğlu, Fazıl Say, MHP, Magazin, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fazıl Say'ın 'İmamoğlu' paylaşımına MHP'den cevap: Nasıl öteceğini iyi bil! - Son Dakika
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