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Fendoğlu, İüniversitedeki işçilerin sorunlarını dile getirdi - Son Dakika

Fendoğlu, İüniversitedeki işçilerin sorunlarını dile getirdi

03.12.2021 14:15
Fendoğlu, İüniversitedeki işçilerin sorunlarını dile getirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, meclis genel kurulda İnönü Üniversitesi'ndeki işçilerin özlük haklarının düzeltilmesi konusunu gündeme getirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, meclis genel kurulda İnönü Üniversitesi'ndeki işçilerin özlük haklarının düzeltilmesi konusunu gündeme getirdi.

Fendoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de yaptığı konuşmada İnönü Üniversitesi'nde çalışan işçilerin sorunlarını dile getirdi. Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı sosyal tesislerde çalışan 4/D kadrolu işçilerin maaş ve ikramiyelerini almakta sıkıntı çektiğini ifade eden Fendoğlu, "Personellerin mağdur olmaması ve maaş alımında aksaklık yaşanmaması için kadrolarının 4/D'den alınıp 4/B'ye aktarılması ve ödemelerinin de üniversitenin genel bütçesinden sağlanmasını talep etmektedirler. Yine, Turgut Özal Tıp Merkezinde 4/D'li olarak çalışmakta olan personellerin asgari ücret farkının toplu iş sözleşmesindeki zammının kendilerine de uygulanmasını istemektedirler. Personellerimizin bu taleplerini ve mağduriyetlerini Hazine ve Maliye Bakanlığımıza iletmemizi bizden talep ettiler." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Fendoğlu ayrıca Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesinde bulunan Gelincik Tepesi'ndeki deprem konutları ile ilgili talepleri de dile getirdi. Depremzede aileler için yapılan konutların kura çekildikten sonra hak sahiplerine teslim edildiğini ve evlerine yerleşen vatandaşların beklenmedik sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Fendoğlu, "Evlerinde doğal gaz olmayan vatandaşlar, elektrikli sobayla ısınmaya çalışırken mağduriyetlerini de bize şahsen ilettiler. Teslim edilen blokların şirketten alınıp devredilmesi gerekiyor. Yani bu evlerden hala şirketler sorumlu, TOKİ veya İl Afet'e devredilmesi gerekiyor. Bu iki kurum almadan vatandaşa teslim edildiği için doğal gaz alamıyorlar. Kış gelmeden bu sorunun çözülmesini talep ederiz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Fendoğlu, İüniversitedeki işçilerin sorunlarını dile getirdi

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fendoğlu, İüniversitedeki işçilerin sorunlarını dile getirdi - Son Dakika


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