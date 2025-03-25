Fenomen Oğuzhan Alpdoğan'ın İmamoğlu paylaşımı kafa karıştırdı - Son Dakika
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Politika

Fenomen Oğuzhan Alpdoğan'ın İmamoğlu paylaşımı kafa karıştırdı

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Fenomen Oğuzhan Alpdoğan, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı paylaşımda, partilerin sorunların kaynağı olduğunu ve suçluların ayrım yapılmadan yargılanması gerektiğini söyledi. Ancak sözleri anlaşılır bulunmazken, sosyal medyada ''Ne anlatmak istiyor?'' yorumlarıyla eleştirildi.

25.03.2025 11:02
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Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında sosyal medyada birçok kişi yorum yaparken, fenomen Oğuzhan Alpdoğan'ın paylaşımı dikkat çekti.

"BAŞIMIZA NE GELDİYSE..."

Alpdoğan, yaptığı açıklamada "Zaten başımıza ne geldiyse bu partiler yüzünden geldi. Eyleme katılanlar haklı abi. İnsanlar maddiyat yüzünden bu duruma geldi. Kimin ne suçu varsa yargılansın ama parti ayırtmaksızın yargılansın. İnsanlar eşitlik istiyor." ifadelerini kullandı.

KİMSE NE DEDİĞİNİ ANLAMADI

Ancak fenomenin bu sözleri takipçileri tarafından pek anlaşılır bulunmadı. Sosyal medya kullanıcıları, Alpdoğan'ın tarafsız kalmaya çalışırken konuyu daha da karıştırdığı yönünde yorumlar yaptı. Paylaşım kısa sürede viral olurken, birçok kişi "Ne anlatmak istiyor?" yorumlarıyla tepkisini dile getirdi.

Fenomen Oğuzhan Alpdoğan\'ın İmamoğlu paylaşımı kafa karıştırdı

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Son Dakika Politika Fenomen Oğuzhan Alpdoğan'ın İmamoğlu paylaşımı kafa karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Kadir Kartav:
    Konu sadece yolsuzluk değil, chp isimli bir partinin israil ve amerika atına binerek Türkiyenin milli güvenlik ve egemenliğini tehdit etme macerası. Küresel Yahudi şirketleri Ekrem imamoğluyla aynı anda hareket etmekte ve Türkiyeyi ekonomik olarak cezalandırmakta. 79 58 Yanıtla
  • Aydin Yildiz:
    Bence Kaşınıyor (ya sen ne anlatıyon be abla, gözünü seveyim be abi) Dersin sonra silivride. 23 81 Yanıtla
  • uRaZ’ın DÜNYASI:
    Adam söylenecek en doğru cümleleri kurmuş buna yanlış diyen zaten partizandır... 97 4 Yanıtla
  • Ankara21:
    Herkes anladı, Sizin işinize gelmiyor 89 5 Yanıtla
  • HÜS KARA:
    Kendini ifade etme güçlüğü var. Takipçi kaybetmiyim diye oranın gönlü olsun, bu tarafın da gönlü olsun istemiş. 70 14 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Bırakın yargılansın diyor.. Her parti kendi hırsızını korumasın diyor.. 69 3 Yanıtla
  • Omer Kendi:
    mecburmu kardesim milleti taraf olmaya, hekers kendi tarafinda istior insanlari , la birakin artikya milleti rahat etsin, ben kirami dusunuorm , evimi dusunuyorum , hic bisey umrumda degil 51 2 Yanıtla
  • Hakan Şentürk:
    Bunun da ne konuştuğundan haberi yok ya durumu iyi olup da eyleme katılanlar var. Gezi olayında ağaç bahaneydi bugün de Erdoğan bahane Erdoğan nefreti yüzünden sokağa çıktılar İmamoğlu falan değil yani 23 19 Yanıtla
  • 1837837:
    Bu kim ?? 19 19 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    bu aşamada kulp takmayın sayın satılık gazeteciler 21 1 Yanıtla
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