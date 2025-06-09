Özgür Özel, kameraların karşısında göz yaşlarını tutamadı - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel, kameraların karşısında göz yaşlarını tutamadı

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Özgür Özel, kameraların karşısında göz yaşlarını tutamadı
09.06.2025 20:33
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Özgür Özel, kameraların karşısında göz yaşlarını tutamadı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından hastane önünde açıklama yaptı. Gözyaşlarını tutamayan Özgür Özel, "Bize hayatımızın en büyük mutluluklarını yaşattı. Hepinizi çok seviyordu. Hepimiz onu çok seviyorduk. Başımız sağ olsun" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümünün ardından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kameraların karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Zeyrek'in ölümü sevenlerini ve Manisalıları yasa boğarken; hastane önünde bekleyen kalabalık ölüm haberini alınca gözyaşlarını boğuldu.

ÖZGÜR ÖZEL GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Zeyrek'in ölümünün ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hastane önünde bir açıklama yaptı. Gözyaşlarını tutamayan Özgür Özel, "Ben hepinizden razıyım, hiç yalnız bırakmadınız. Ferdi Başkan'dan razıyız, bize hayatımızın en büyük mutluluklarını yaşattı. Hepinizi çok seviyordu. Hepimiz onu çok seviyorduk. Başımız sağ olsun. Allah hepinizden razı olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"KALBİMİN YARISINI KAYBETTİM"

Özel ayrıca "Ben aklımın, kalbimin yarısını kaybettim. Birlikte hayal kurduğum, hayallerimizi birlikte gerçekleştirdiğimiz bir yol arkadaşımızı, bir siyaset arkadaşından öte bir çocukluk, bir gençlik arkadaşımızı kaybettik" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçtiğimiz günlerde evindeki havuzun makine dairesinde oluşan arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapılmıştı. Ağır yaralanan Zeyrek, hastaneye kaldırılmıştı.

Zeyrek'in hayatını kaybetmesine neden olan olaya ilişkin soruşturma başlatılmış, 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştı. Öte yandan soruşturma için 3 savcının görevlendirildiği de bildirilmişti.

Ferdi Zeyrek, Özgür Özel, Politika, Hastane, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel, kameraların karşısında göz yaşlarını tutamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • sedat ümit sarı:
    ben canlı izledim, bir damla göz yaşı göremedim. 22 49 Yanıtla
  • İlhan. Alici:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun demek onun da kaderi böyleymiş Allah sevdiği kulu erken alır iyiler göçüp gidiyor bakanı da cumhuruda vekili de hepsi de ölecek ölümlü dünya Kimin günü geldiyse gidecek o yüzden iki günlük dünya için Bir siyaset ruhuna değmez kalp kırmaya o yüzden iyi olmak güzeldir 23 2 Yanıtla
  • İlhan. Alici:
    Allah' rahmet eylesin mekanı cennet olsun ?? iki günlük dünya böyledir işte siyaset koltuk hepsi boş Sabah akşama kadar Bir birinizin kalbini bir siyaset ruhuna kırıyorsunuz iki günlük dünya içinde ne güzel insanlar göçüp gitti vallahi özgür özel sabaha kadar da ağlasan boş ne olursa olsun dünyanın değerini kıymetini bilin öldükten sonra vah vah demeye gerek yok hoşçakalın şimdiden 18 1 Yanıtla
  • Şenol Mirza:
    Susma sustukça sıra sana gelecek 2 15 Yanıtla
  • Yarengüme:
    Milletimizin özellikle Manisalıların başı sağ olsun. 14 1 Yanıtla
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