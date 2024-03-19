Ferit Şenyaşar, Adalet Bakanlığı önünde adalet mücadelesi verdi - Son Dakika
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Politika

Ferit Şenyaşar, Adalet Bakanlığı önünde adalet mücadelesi verdi

Ferit Şenyaşar, Adalet Bakanlığı önünde adalet mücadelesi verdi

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, 2018 yılında ailesine yönelik saldırıya ilişkin annesi Emine Şenyaşar ile Adalet Bakanlığı önünde "adalet mücadelesi" verdiklerini belirterek, barolardan eylemlerine destek vermesini istedi. Şenyaşar, Meclis'te annesi Emine Şenyaşar ile düzenlediği basın toplantısında, 2018 yılında ailesinden üç kişinin Suruç Devlet Hastanesi'nde öldürüldüğünü söyledi. Annesi ile birlikte Adalet Bakanlığının önünde 6 gündür eylem yaptıklarını belirten Şenyaşar, annesinin talebinin olayın aydınlatılması ve tutuklu bulunan oğlunun serbest bırakılması olduğunu kaydetti. Türkiye'de her alanda derin krizlerin yaşandığını ve bunun temelinde adaletsizliğin yattığını savunan Şenyaşar, "Bir yerde haksızlık, hukuksuzluk varsa savunma sessiz kalmamalı. Buradan Türkiye Barolar Birliği başta olmak üzere bütün barolara çağrımızı yapıyoruz. Adalet Bakanlığının önünde yapılan bu insanlık mücadelesine sahip çıkalım, sessiz kalmayalım. Bu insanlık suçuna ortak olmayalım." dedi. Şenyaşar, eski Şanlıurfa Valisi'nden mahkemeye gelerek tanık olarak gördüklerini anlatmasını da istedi.

19.03.2024 13:55  Güncelleme: 13:59
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DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, 2018 yılında ailesine yönelik saldırıya ilişkin annesi Emine Şenyaşar ile Adalet Bakanlığı önünde "adalet mücadelesi" verdiklerini belirterek, barolardan eylemlerine destek vermesini istedi.

Şenyaşar, Meclis'te annesi Emine Şenyaşar ile düzenlediği basın toplantısında, 2018 yılında ailesinden üç kişinin Suruç Devlet Hastanesi'nde öldürüldüğünü söyledi.

Annesi ile birlikte Adalet Bakanlığının önünde 6 gündür eylem yaptıklarını belirten Şenyaşar, annesinin talebinin olayın aydınlatılması ve tutuklu bulunan oğlunun serbest bırakılması olduğunu kaydetti.

Türkiye'de her alanda derin krizlerin yaşandığını ve bunun temelinde adaletsizliğin yattığını savunan Şenyaşar, "Bir yerde haksızlık, hukuksuzluk varsa savunma sessiz kalmamalı. Buradan Türkiye Barolar Birliği başta olmak üzere bütün barolara çağrımızı yapıyoruz. Adalet Bakanlığının önünde yapılan bu insanlık mücadelesine sahip çıkalım, sessiz kalmayalım. Bu insanlık suçuna ortak olmayalım." dedi.

Şenyaşar, eski Şanlıurfa Valisi'nden mahkemeye gelerek tanık olarak gördüklerini anlatmasını da istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Ferit Şenyaşar, Adalet Bakanlığı önünde adalet mücadelesi verdi - Son Dakika

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