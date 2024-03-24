Fethiye Devlet Hastanesi'nde hizmet vermeye başlayan anjiyo ünitesinde 3 hastanın anjiyosu başarıyla yapıldı.
AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile Fethiye Devlet Hastanesini ziyaret etti. Otgöz ile Kaya, anjiyo olan hastalara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Otgöz, yaptığı açıklamada, Fethiye Devlet Hastanesi'ne anjiyo cihazı kazandırmak için verdikleri sözü hatırlattı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini ve anjiyo cihazının hastaneye kurulum işlemleri tamamlandığını ifade eden Otgöz, şunları kaydetti:
"İlk anjiyo operasyonları başarı ile yapıldı. Hayırlı olsun. Gençlik ve Spor Bakanı'mızı Muğla'da misafir ettik. Muğla'mıza yeni spor yatırımları sözünü aldık. Gençlerimiz için de çalışmaya devam ediyoruz. Gençlerimizin daha iyi yetişmesi ve daha modern alanlarda spor yapabilmesi için Muğla'mıza yeni yatırımlar kazandırıyoruz. Gençlik merkezleri, olimpik yüzme havuzları, nizami futbol sahaları, yeni halı sahalar, basketbol sahaları, tenis kortları projelerimiz hazır. Bizim yaptıklarımıza muhalefetin hayalleri bile yetmiyor."
Otgöz, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Muğla'ya her alanda yatırım ve hizmet kazandırdığını belirtti.
Muğla'nın ehil ellerle ak belediyecilikle buluşacağını kaydeden Otgöz açıklarında, şu ifadelere yer verdi:
"Bizim sevdamız Muğla. Sevdamız hemşerilerimiz. Biz koltuk sevdasında değiliz. Hizmet sevdasındayız. Bunun içindir ki hemşerilerimiz bize teveccüh gösteriyor. Muhalefet ise, sadece konuşuyor. Laf üretiyor, bazen kendileri ile bazen de birbirleri ile kavga etmeye devam ediyor. Hemşerilerimiz bunları görüyor ve 25 yıldır Muğla'yı ne hale getirdiklerini biliyor. Artık vakti geldi."
Son Dakika › Politika › Fethiye Devlet Hastanesi'nde 3 Hastanın Anjiyosu Başarıyla Yapıldı - Son Dakika
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Balıkesir'e gelerek çeşitli programlara katıldı. Akar, Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret ettikten sonra şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Gündoğan Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret eden Akar, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Akar, Balıkesir'e gelmenin mutluluğunu ifade ederek, hemşehrilerine selamlarını iletti.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Mumcular'da düzenlenen iftar programının ardından seçim mitingini coşkulu bir kalabalıkla gerçekleştirdi. Tosun, konuşmasında Bodrum'un sorunlarına değinerek, projelerini anlattı ve halktan destek istedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan'da ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, hizmet ve eser belediyeciliği vurgusu yaparak, ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden herkesi kucakladıklarını belirtti. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise tecrübenin adının Memduh Büyükkılıç olduğunu ifade etti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medyadan duyurduğu gece döneri sahur programında gençlerle bir araya geldi. Aktaş, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, her ay bir defa gece döneri yapacaklarını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çankırı'da yaptığı konuşmada, Şabanözü ilçesini Çubuk üzerinden Ankara'ya bölünmüş yolla bağlayacaklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin her tarafını bölünmüş yollarla donattıklarını ve Şabanözü-Ankara yolunda da çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Şabanözü Orta yolunun ihalesinin yapıldığını ve D100'e kadar devam edeceğini ifade etti.
AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Akarsu Park'ta düzenlenen etkinlikte şoför esnafıyla bir araya geldi. Savaş, belediye başkanı seçilmesi halinde taksi ve servis araçlarına takılacak araç kameralarının ücretini karşılayacaklarını belirtti. Ayrıca, şehrin kronik sorunlarını çözeceklerini ve Aydın'ın rekabet gücünü artıracaklarını vurguladı. Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü de mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı ile şoför esnafının sıkıntısını çözemediklerini ifade etti.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Denizli'de seçim çalışmalarına katıldı. Davutoğlu, partisinin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sema Silkin Ün ile beraber meydanda vatandaşlarla sohbet etti, seçimde destek istedi. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan Davutoğlu, İsrail'i kınadı. Kentteki programı kapsamında kafeler bölgesinde üniversite öğrencileriyle sohbet etti.
Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşlılığa bağlı hastalıklar sebebiyle vefat eden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Yonis Akkaplan'ın cenazesi, Kırveli Camisinde düzenlenen törenin ardından Karaağaç Mezarlığında toprağa verildi. Törene Akkaplan'ın yakınları, Salihli Belediye Başkanı, emniyet müdürü, jandarma komutan vekili, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer gaziler de katıldı.
CHP Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç, Aliağa'da düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, projelerini anlattı. Güç, işçileri ekmeğinden etmeyeceğini, şiddet uygulamayacağını ve çalmayacağını söyledi. Ayrıca, halk ekmek fiyatını 7 gün boyunca 7 liraya çıkaracaklarını ve daha sonra tekrar 5 liraya düşüreceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'un önemini vurgulayarak, İstanbul'un belediyecilik hizmetlerinde yeni bir dönemin kapılarını açacaklarını belirtti. Erdoğan, İstanbul'daki mevcut metroların tamamının kendilerine ait olduğunu söyledi ve İstanbul'un temel sorununun vizyon ve beceri eksikliği olduğunu ifade etti.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Yeniden Büyük İstanbul Mitinginde konuştu. Kurum, İstanbul'un geleceği ve değişimi için söz verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?