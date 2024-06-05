FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı - Son Dakika
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Politika

FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı

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CHP milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye'ye getirildiğine dair iddiaları TBMM Dışişleri Komisyonu'nda gündeme getirdi. Başkan Fuat Oktay "Bende bilgi yok yani bilgisi olan arkadaşımız varsa paylaşabilir, bende herhangi bir bilgi yok" yanıtını verirken, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay da "Bizde de bilgi bulunmuyor efendim" sözleriyle Oktay'ı destekledi.

05.06.2024 11:47  Güncelleme: 12:14
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD makamları tarafından Türkiye'ye teslim edildiğine dair iddialar TBMM Dışişleri Komisyonu'nda gündeme geldi.

FUAT OKTAY'A İDDİALARI SORDU

Komisyon üyelerinden CHP milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, iddiaya açıklık getirilmesini TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'dan talep etti. Salıcı'nın paylaştığı komisyon tutanaklarına göre Fuat Oktay bunun üzerine "Bende bilgi yok yani bilgisi olan arkadaşımız varsa paylaşabilir, bende herhangi bir bilgi yok. Dışişleri Bakanlığımızda böyle bir bilgi var mı?" yanıtı verdi.

"TÜRKİYE'NİN ALTINI OYMAYA ÇALIŞAN HERKESİN ÖDEYECEĞİ BİR BEDEL OLACAK"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay da Oktay'a "Bizde de bilgi bulunmuyor efendim" diyerek katıldı. Fuat Oktay, bu yanıt karşısında, kendilerinde bu yönde bir bilgi olmadığını tekrarlayarak şu ifadeleri kullandı; "Türkiye'nin altını oymaya çalışan herkesin ödeyeceği bir bedel olacaktır.

"KOCA BİR NESİL YOK EDİLMİŞTİR"

Türkiye'ye çok ciddi bir bedel ödetmişlerdir. 86 milyonun her ferdi ödemiştir bunu. Bununla ilgili beyinleri yıkananlar da buna dahildir. Ne yazık ki koca bir nesil yok edilmiştir. Dolayısıyla bunun bedeli ödenecektir er veya geç."

FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye\'yi mi getirildi? CHP\'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı

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Son Dakika Politika FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı - Son Dakika
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