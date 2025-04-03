Fidan, Barrot ile Gazze Planı ve Bölgesel Güvenliği Görüştü - Son Dakika
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Politika

Fidan, Barrot ile Gazze Planı ve Bölgesel Güvenliği Görüştü

Bakan Fidan, Fransa'da Gazze Planı'na destek verdi ve bölgesel istikrar için işbirliğini vurguladı.

03.04.2025 11:52
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile dün Paris'te bir araya geldiği görüşmede, İsrail'in artan saldırılarının bölgesel düzeyde istikrarsızlığa sebebiyet verebileceğini belirtti. Filistin halkının anavatanlarından zorla göç ettirilmesine karşı olduğumuzu vurguladı ve Arap Ligi tarafından kabul edilen Gazze Planı'na verilen destek beyan etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'te dün Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Paris'te bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel konular ayrıntılı şekilde ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisinin oluşumunda AB üyesi olmayan ülkelerle olan eşgüdümün artırılmasının önemine değindi. Bakan Fidan, Türkiye - AB ilişkilerinin önündeki yapay engellerin kaldırılması ve AB'nin bu yönde somut adımlar atması konusunda Fransa'dan beklentilerimizi dile getirdi. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunun da ele alındığı görüşmede Bakan Fidan, Rusya- Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalara olan desteğimizi dile getirdi. Bu süreçte tüm müttefiklerin yakın bir işbirliği içinde çalışması önemine değindi ve muhtemel bir çözümün kalıcı olabilmesi için her iki tarafın da rızasının gerektiğini vurguladı.

Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimle angajmanın artırılmasının ve bu doğrultuda yaptırımların tamamen kaldırılmasının bu ülkede istikrar ve huzur tesisi yönündeki çabalar bakımından çok önemli olduğuna dikkat çekti. Bakan Fidan, savunma sanayi işbirliği çerçevesindeki beklentileri aktardı; PKK/ YPG ile mücadelenin önemini vurguladı ve Suriye'nin kuzeyindeki hapishane ve kamplardaki DEAŞ mensubu yabancı terörist savaşçıların ülkelerine dönmeleri gerektiğini belirtti.

Gazze Planı'na destek

Bakan Fidan, İsrail'in artan saldırılarının bölgesel düzeyde istikrarsızlığa sebebiyet verebileceğini belirtti. Filistin halkının anavatanlarından zorla göç ettirilmesine karşı olduğumuzu vurguladı ve Arap Ligi tarafından kabul edilen Gazze Planı'na verilen destek beyan etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardım akışını engellemesinin, yaşanan insani krizi daha da derinleştirdiğine dikkat çeken Bakan Fidan, insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasının hayati önemde olduğunu vurguladı.

Ayrıca Kafkasya'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı. Ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Enerji konularında işbirliği fırsatlarının geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi. Bakan Fidan, Türkiye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alınırken çifte standart uygulanmasının yanlış olduğunu belirtti. Fransa ve Romanya'da olduğu üzere, yargı süreçlerinin tamamlanmasının beklenmesi gerektiğini vurguladı. Fransa'daki gelişmeleri yakından takip ettiğimizi belirtti. - PARİS

Kaynak: İHA

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