Fidan, Bingazi'de Hafter ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bingazi'de Saddam Hafter tarafından karşılandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Trablus'tan geçtiği Bingazi'de Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter tarafından karşılandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün geldiği Libya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Trablus'taki temaslarının ardından Bingazi'ye geçti. Fidan'ı havaalanında Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter karşıladı.
Kaynak: İHA
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