Fidan, BM Temsilcisi Holguin\'i Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs konusunda Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin'i kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14-16 Haziran tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etmekte olan BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs konusundaki Şahsi Temsilcisi Marangela Holgun Cuéllar'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan'ın Şahsi Temsilci Holgun Cuéllar ile gerçekleştirdiği görüşmede, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler değerlendirildi. Görüşmede ayrıca, Şahsi Temsilci'nin geçen hafta Ada'da iki liderle yaptığı temaslar ele alındı.

Bakan Fidan görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres'in çabalarını desteklediğini, anavatan ve Garantör Türkiye'nin, Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün Ada'daki iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine inandığını ve ayrıca Ada'daki gerçekler temelinde Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü teslim etmeyen yaklaşımların sonuç vermeyeceğini vurguladı. - ANKARA