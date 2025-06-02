Fidan, BM Temsilcisi Holgun\'u Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Mara Angela Holgun'i kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Mara Angela Holgun'i kabul etti. Görüşmede Kıbrıs ve bölgesel konular ele alındı. - İSTANBUL