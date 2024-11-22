Fidan'dan Filistinli Yetkililerle Görüşme

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün (22 Kasım) Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mohammed Mustafa ile bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün (22 Kasım) Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mohammed Mustafa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Görüşmede, Gazze ve Batı Şeria'daki durum ele alındı. Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar değerlendirildi. Dışişleri Bakan Fidan, Filistinli gruplar arası uzlaşının önemine değinerek, bu konuda devam eden süreci desteklediğimizi vurguladı. - ANKARA