DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan; Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Gazze'deki son durum ve ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.
Son Dakika › Politika › Fidan'dan Mısır ve Ürdün ile Görüşme - Son Dakika
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