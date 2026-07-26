Fidan, Katar ve Pakistan'la Görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar ve Pakistan ile İran-ABD müzakerelerini görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, İran ve ABD arasındaki müzakere süreci ele alındı."
Kaynak: İHA
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