Fidan, Moskova'ya Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Fidan, Moskova'ya Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

15.06.2026 13:26
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da Lavrov ve Putin ile bölgesel meseleleri görüşecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine 16-17 Haziran tarihlerinde Moskova'yı ziyaret edecek. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesi, görüşmelerde Ukrayna savaşı, Karadeniz güvenliği, Suriye, İran ve Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine 16-17 Haziran tarihlerinde Rusya Federasyonu'na resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Moskova ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve diğer üst düzey Rus yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Bakan Fidan'ın ayrıca Rusya'da faaliyet gösteren Türk iş adamlarıyla bir araya gelmesi öngörülüyor.

Kaynaklar, görüşmelerde Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin bölgesel istikrar ve refah açısından taşıdığı önemin vurgulanacağını, ticaret, enerji, güvenlik ve konsolosluk konuları başta olmak üzere ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağını belirtti.

Türkiye, müzakerelere yeniden ev sahipliği yapmaya hazır

Görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşının da gündemin üst sıralarında yer alacağı ifade edilirken, Türkiye'nin kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik çabalarını sürdüreceğinin altının çizileceği kaydedildi. Kaynaklar, Türkiye'nin 2022 ve 2025 yıllarında olduğu gibi Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin yeni turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bir kez daha dile getireceğini aktardı.

Karadeniz'de son dönemde artan gerilimin bölgesel ve küresel güvenlik açısından riskler doğurduğuna dikkat çekilecek görüşmelerde, Türkiye'nin Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği mekanizması oluşturulmasına ve enerji altyapıları ile limanları kapsayacak bir ateşkes tesis edilmesine yönelik önerisinin halen masada olduğu vurgulanacak.

İran, Suriye ve Gazze de gündemde olacak

Kaynaklar, Bakan Fidan'ın görüşmelerde Türkiye'nin ABD ile İran arasında kalıcı barışın tesis edilmesini desteklediğini ifade edeceğini, Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi şartlara dönülmesi ve seyrüsefer serbestisinin korunmasının önemine işaret edeceğini bildirdi.

Suriye'de istikrar, güvenlik ve kalkınmanın sağlanması için uluslararası toplumun Suriye hükümetine desteğini sürdürmesi gerektiğinin de vurgulanacağı belirtilirken, İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarının güvenlik ve istikrarı tehdit ettiğinin altının çizileceği kaydedildi.

Bu kapsamda Gazze'deki ateşkes ihlalleri, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetleri ve Lübnan'daki işgalin sona erdirilmesi gerektiğine yönelik Türkiye'nin görüşlerinin Rus tarafıyla paylaşılacağı ifade edildi.

Güney Kafkasya'da barış vurgusu

Görüşmelerde ayrıca Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış sürecinin de ele alınacağı belirtildi. Kaynaklar, Türkiye'nin iki ülke arasındaki barış sürecini desteklediğini, Güney Kafkasya'da tesis edilecek kalıcı barış ve istikrar ortamının hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın yararına olacağını vurgulayacağını aktardı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fidan, Moskova'ya Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika

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