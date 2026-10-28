Fidan, Norveç-Finlandiya çağrısı kapsamında sınır yapay zeka toplantısına katıldı - Son Dakika
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Fidan, Norveç-Finlandiya çağrısı kapsamında sınır yapay zeka toplantısına katıldı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveç-Finlandiya ortak çağrısı kapsamında düzenlenen Sınır Yapay Zeka Modellerinin Kontrolü başlıklı ilk çevrim içi Liderler Görüşmesi'ne katıldı. Fidan, test ve güvenlik olaylarının paylaşımı için ortak kapasite ile gönüllü kılavuzlar önerdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Sınır (Frontier) Yapay Zeka Modellerinin Kontrolü' başlıklı çevrim içi toplantıya katıldı. Bakan Fidan toplantıda; sınır yapay zeka modellerinin test edilmesi, değerlendirilmesi ve ciddi güvenlik olaylarının paylaşılması için ortak kapasite oluşturulmasının önemini vurguladı.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Sınır (Frontier) Yapay Zeka Modellerinin Kontrolü' başlıklı Norveç- Finlandiya ortak çağrısı kapsamında düzenlenen ilk çevrim içi toplantıya katıldı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stre ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın davetiyle 'Liderler Görüşmesi' formatında gerçekleştirilen toplantıda, çağrıda ortaya konulan ilkeler temelinde sınır yapay zeka modellerinin güvenliği ve denetimi, ortak güvenlik ve yönetişim standartlarının belirlenmesi, risklerin paylaşılması ve Birleşmiş Milletler (BM) mekanizmalarıyla iş birliği konuları ele alındı.

Bakan Fidan toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasında; sınır yapay zeka modellerinin test edilmesi, değerlendirilmesi ve ciddi güvenlik olaylarının paylaşılması için ortak kapasite oluşturulmasının önemini vurguladı. Bu doğrultuda Fidan, Uluslararası Yapay Zeka Güvenlik ve Değerlendirme Enstitüleri Ağı'nın tüm istekli ülkelere açılması ve kritik alanlarda güven artırıcı gönüllü kılavuzlar hazırlanması önerilerini paylaştı.

Bakan Fidan ayrıca, Ortak kurallar çerçevesinde, güvenlik değerlendirmelerinin ülkeler arasında karşılıklı tanınmasına dayanan, tüm ülkelerce kabul edilebilecek bir yaklaşımın gerekliliğine işaret etti ve yapay zekaya yönelik küresel güvenin, ancak tüm ülkelerin bilimsel kapasiteye ve gerekli değerlendirme imkanlarına erişimiyle tesis edilebileceğini vurguladı.

Öte yandan Bakan Fidan, Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'na değinerek, Türkiye'nin kapasite ve tecrübe paylaşımına ve Çağrı kapsamında atılacak müteakip adımlara katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA
Hakan FidanFinlandiyaYapay ZekaTeknolojiPolitikaNorveçSon Dakika

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