Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Putin ile yaptığımız görüşmede Cumhurbaşkanımızın hassas olduğu konuları gündeme getirdik. (Rusya- Ukrayna müzakereleri) Görüşmelerin Türkiye'de yapılması talebimizi ilettik. Ayrıca Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşası konusunda yaşanan aksaklıklar iletildi" dedi. - MOSKOVA
Son Dakika › Politika › Fidan, Putin ile Türkiye-Rusya İlişkilerini Görüştü - Son Dakika
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