Fidan: Suriye ve Gazze'de İstikrar Önceliğimiz

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Önceliğimiz Suriye'de istikrarın sağlanması. Bunlarla ilgili neler yaparız, ortak endişeler neler bunları konuştuk" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşme sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu. Gündemin en önemli iki maddesinin Suriye ve Gazze olduğunu belirten Bakan Fidan, "Önceliğimiz Suriye'de istikrarın sağlanması. Bunlarla ilgili neler yaparız, ortak endişeler neler bunları konuştuk. Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması için mutabık kaldık. Yoğun bir ateşkes mesaisi ortaya konuyor ancak bölgedeki şiddet sarmalı durmuyor. Bunu en kısa sürede durdurmak için neler yapabiliriz, bunları tartıştık" dedi. - ANKARA