Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Arakçi, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili konular ve Filistin'deki durum ele alındı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Fidan ve Arakçi'den Telefon Görüşmesi - Son Dakika
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