Fidan ve Baerbock Brüksel\'de Buluştu

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, toplantı marjında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi. - BRÜKSEL