Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, İsrail'in Suriye'yi hedef alan saldırılarının ve Suriye'nin güneyindeki çatışmaların durdurulması gerektiğini kaydetti. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Fidan ve Barrack'tan Suriye Görüşmesi - Son Dakika
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