Fidan ve Berset\'ten İş Birliği Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, Türkiye ve Avrupa Konseyi arasındaki iş birliği konularıyla ilgili görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, bugün bakanlıkta gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye - Avrupa Konseyi arasındaki iş birliği konularını ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan görüşmede; Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi ile ilişkilere verdiği önemi vurguladı. Genel Sekreter Berset'in kapsayıcılık ve uzlaşı temelli diyalog konusundaki çabalarına ve göreve gelmesinden itibaren başlattığı girişimlere verdiğimiz desteği kaydetti. Bakan Fidan ayrıca, Avrupa Konseyi'nin ırkçılığın her türüyle mücadelede daha güçlü rol oynaması gerektiğini dile getirdi. - ANKARA