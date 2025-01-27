Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki bakan, görüşmede önümüzdeki dönemde yapılacak olan Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi hazırlıklarını değerlendirdi. Görüşmede ayrıca uluslararası ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
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