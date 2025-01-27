Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü

Geniş Video İzle

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi hazırlıklarını ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

27.01.2025 22:21  Güncelleme: 22:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINDI

İki bakan, görüşmede önümüzdeki dönemde yapılacak olan Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi hazırlıklarını değerlendirdi. Görüşmede ayrıca uluslararası ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Hakan Fidan, Yunanistan, Diplomasi, Politika, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Apple User:
    Ya Allah rızası için şu metin yazarlarınız kimse bunlara bir çeki düzen verin. sürekli saçma sapan yazım yanlışları yanlış kelime ve bağlaç kullanımları ve daha bir sürü hata. Bu nedir ya. Türkçe dersi alsınlar. 38 1 Yanıtla
  • Apple User:
    Van lı Kürt hemşerimiz Hakan fidan gururumuz dur. 14 17 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    şu 8 sene önce el koydukları 20 tane Türkiyenin adalarını da konuşmuşlardır umarım 21 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:17 Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı
18:06 IBAN’a para atarken dikkat Artık yeni şart aranacak IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak
16:01 Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:17 Amerikalılar Çin’in son hamlesiyle servet kaybetti Amerikalılar Çin'in son hamlesiyle servet kaybetti
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 18:45:04. #1.12#
SON DAKİKA: Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.