Fidan ve Guterres Telefon Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antnio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antnio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Guterres'in Suriye'ye ve Kıbrıs Adası'na gerçekleştirmekte olduğu ziyaretler çerçevesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.