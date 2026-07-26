Fidan ve Guterres Telefon Görüşmesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Suriye ve Kıbrıs'ı görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antnio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antnio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Guterres'in Suriye'ye ve Kıbrıs Adası'na gerçekleştirmekte olduğu ziyaretler çerçevesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Fidan ve Guterres Telefon Görüşmesi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?