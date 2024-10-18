Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3'üncü Toplantısı kapsamında, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ve Mirzoyan, İstanbul'da bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Fidan ve Mirzoyan İstanbul'da Görüştü - Son Dakika
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