Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Fidan ile NATO Genel Sekreteri Rutte arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi. Aynı zamanda, 24-25 Haziran tarihlerinde Hollanda'nın başkenti Lahey'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Fidan ve Rutte'den Telefon Görüşmesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?