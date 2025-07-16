Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in artan saldırıları ve bölgesel düzeyde risk oluşturan eylemleri ele alındı. Suriye'yi hedef alan saldırıların bir an önce sona ermesi gerektiği kaydedildi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Fidan ve Safadi'den Acil Saldırılar Görüşmesi - Son Dakika
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