Fidan ve Sikorski Telefon Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, son gelişmelerin bölgesel ve küresel yansımaları değerlendirildiği bildirilirken, Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, Türkiye'yi hedef alan füzeler konusunda dayanışma bildirdiği belirtildi. - ANKARA
