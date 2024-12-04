Fidan ve Sybiha Brüksel'de Görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alındı. - BRÜKSEL