Fidan ve Üstel Ankara'da Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Ankara'da görüştü.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bugün Ankara'da bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: DHA
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