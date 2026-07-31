Fidan ve Üstel Ankara\'da Bir Araya Geldi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bugün Ankara'da bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.