Filipinler'de halk, yeni Devlet Başkanını seçiyor - Son Dakika
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Filipinler'de halk, yeni Devlet Başkanını seçiyor

09.05.2022 12:52
Filipinler'de halk, yeni Devlet Başkanını seçiyor

Filipinler'de 65,7 milyon seçmen yeni devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Filipinler'de 65,7 milyon seçmen yeni devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Devlet Başkanlığı için Mevcut Devlet Başkanı Yardımcısı Leni Robredo ile eski Devlet Başkanı Ferdinand Marcos'un oğlu Ferdinand Bongbong Marcos arasında seçim yapacak olan seçmen, aynı zamanda yerel seçimler için de oy kullanacak.

Filipinler'de halk yeni Devlet Başkanını seçmek üzere sandık başına gidiyor. Ülkede 65,7 milyon seçmen mevcut Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin seçime katılmamasının ardından görev yapacak yeni Devlet Başkanını belirlemek üzere sandıklara akın etti. Yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işleminin 19.00'da sona ermesi bekleniyor. Korona virüs salgını nedeniyle oy kullanma işlemlerinin uzayabileceği kaydedilirken, halk Devlet Başkanı yanı sıra Devlet Başkanı Yardımcısı, 12 Senatör, kongre üyeleri, valiler, Belediye Başkanları ve il meclis üyelerini seçecek.

Eski Devlet Başkanının oğlu seçimin favori ismi

Devlet Başkanlığı yarışı ise 57 yaşındaki mevcut Devlet Başkanı Yardımcısı Leni Robredo ile ülkeyi 21 yıl boyunca yöneten eski Devlet Başkanı Ferdinand Marcos'un kendisi ile aynı adı taşıyan oğlu Ferdinand Bongbong Marcos arasında yaşanacak. 1986 yılında düzenlenen kitlesel protestoların ardından görevden alınan ve Hawaii'ye kaçan Ferdinand Marcos'un 64 yaşındaki oğlu Bongbong Marcos'un seçimleri kazanarak ülkenin yeni Devlet Başkanı olması bekleniyor.

Bongbong Marcos ve mevcut Devlet Başkanı Yardımcısı Leni Robredo, 2016 yılında Devlet Başkanı Yardımcılığı seçiminde de karşı karşıya gelmiş, seçimin galibi Roredo olmuştu. - MANILA

Filipinler'de halk, yeni Devlet Başkanını seçiyor
Filipinler'de halk, yeni Devlet Başkanını seçiyor
Filipinler'de halk, yeni Devlet Başkanını seçiyor
Filipinler'de halk, yeni Devlet Başkanını seçiyor
Filipinler'de halk, yeni Devlet Başkanını seçiyor
Filipinler'de halk, yeni Devlet Başkanını seçiyor
Filipinler'de halk, yeni Devlet Başkanını seçiyor
Filipinler'de halk, yeni Devlet Başkanını seçiyor

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Ferdinand Marcos, Filipinler, Sandık, Seçmen, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Filipinler'de halk, yeni Devlet Başkanını seçiyor - Son Dakika


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