Filistin Devlet Başkanı Abbas, ateşkes çabalarını görüşmek üzere Katar'a geldi - Son Dakika
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Politika

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ateşkes çabalarını görüşmek üzere Katar'a geldi

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ateşkes çabalarını görüşmek üzere Katar\'a geldi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'nde ateşkes çabalarını görüşmek üzere Katar'a geldi. Abbas, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüşerek ateşkes sağlanması ve Gazze'ye yönelik insani yardımların arttırılması konularını ele alacak.

11.02.2024 21:40
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'nde ateşkes çabalarını görüşmek üzere Katar'a geldi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes için Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda görüşmeler devam ederken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ateşkes çabalarını görüşmek üzere Katar'a geldi. Abbas, ziyareti çerçevesinde başkent Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüşecek. Abbas'ın ziyaret sırasında Hamas liderleriyle bir araya gelip gelmeyeceğine dair ise bilgi verilmedi.

Filistin'in Doha Büyükelçisi Munir Ghannam yaptığı açıklamada, Abbas ve Al Thani'nin görüşmede ayrıca Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımların arttırılmasını ele alacağını belirterek, "Katar ateşkes sağlanması için yürütülen uluslararası çabalarda ve arabuluculukta önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle halkımıza yönelik bu saldırganlığa son vermek için Katar'la ve aynı zamanda Mısır'la koordinasyon özel bir önem taşımaktadır" dedi. - DOHA

Kaynak: İHA

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