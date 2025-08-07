Fındık Fiyatları Güncellenmeli

Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) belirlediği 2025-2026 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarının güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Karaman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, fındık üreticilerinin tarihi bir kayıpla karşı karşıya olduğunu ileri sürerek, bahar aylarında yaşanan don felaketi ile kuraklığın rekolteyi düşürdüğünü ifade etti.

TMO'nun kabuklu fındık alım fiyatlarını eleştiren Karaman, fiyatların çiftçinin zararını karşılamayacak seviyede olduğunu savundu.

Karaman, söz konusu yaklaşımın çiftçiye hakaret olduğunu ileri sürerek, "Bu fiyat neye göre belirlenmiştir? Üreticiye sorulmamıştır. Ziraat odaları, sendikalar, çiftçi kooperatifleri dinlenmemiştir. Tarım stratejisi, masa başında kağıt üstünde belirlenen bir rakama indirgenmiştir. Bu yaklaşım, Türkiye'nin kendine yeterlilik hedefine ihanet etmektir. Fındık, Türkiye'nin sadece bir tarım ürünü değil aynı zamanda bir dış ticaret değeri, kültürel mirası, kırsal istikrarın anahtarıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin, fındık ihracatından son 11 ayda yaklaşık 2,4 milyar dolar gelir elde ettiğini belirten Karaman, "Ancak bu gelirin aslan payı üreticiye değil aracıya, ihracatçıya ve yabancı kartellere gitmektedir. TMO'nun açıkladığı fiyatlar derhal güncellenmeli, en az 300 lira ve üzeri bir fiyat açıklanmalıdır. Zirai don ve kuraklıktan zarar gören üreticilere doğrudan gelir desteği sağlanmalıdır. Girdi maliyetlerini sübvanse edecek özel destek paketleri ilan edilmelidir." dedi.