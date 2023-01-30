Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: "Kabinem, Erdoğan'ın danışmanı ile Haavisto ve Türkiye Dışişleri Bakanı ile ilk istişareler yapıldı" - Son Dakika
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: "Kabinem, Erdoğan'ın danışmanı ile Haavisto ve Türkiye Dışişleri Bakanı ile ilk istişareler yapıldı"

30.01.2023 14:34
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: "Kabinem, Erdoğan'ın danışmanı ile Haavisto ve Türkiye Dışişleri Bakanı ile ilk istişareler yapıldı"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin ifadelerinin ardından bugün yaptığı açıklamasında, "Bu konuda Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile hemfikiriz.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin ifadelerinin ardından bugün yaptığı açıklamasında, "Bu konuda Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile hemfikiriz. Kabinem, Erdoğan'ın danışmanı ile Haavisto ve Türkiye Dışişleri Bakanı ile ilk istişareler yapıldı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğinin aksine Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verilebileceğini dile getirmişti. Helsingin Sanomat gazetesine konuşan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Erdoğan'ın açıklamasının ardından "derhal" temasa geçildiğini söyledi. Erdoğan'ın açıklamasının Finlandiya'nın NATO'ya üyelik politikasını değiştirmediğini dile getiren Niinistö, hem Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto hem de Cumhurbaşkanlığı düzeyinde temasa geçildiğini söyledi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, "Bu konuda Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile hemfikiriz. Kabinem, Erdoğan'ın danışmanı ile Haavisto ve Türkiye Dışişleri Bakanı ile ilk istişareler yapıldı" dedi.

"Şu aşamada söyleyecek bir şey yok. Gelecekte bir açıklama olacaktır" diyen Niinistö, Türkiye'nin politikasının bu süreçte "değiştiğini ve geliştiğini" dile getirdi.

Niinistö, "Bu açıklamalar üzerinden koşullandırmalarla yorum yapmak doğru değil. Türkiye'deki genel tablo bu açıklamalarla birlikte değişmemiştir ve hala olduğumuz yerdeyiz. Bu yorumlar, Türkiye'nin değişen söyleminin gelişimini temsil ediyor ve sahip oldukları değer bu. Bu nedenle biz plana sadık kalacağız" açıklamasını yaptı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, "İsveç ile birlikte hareket ettiğimizi çeşitli programlarda söyledim. Finlandiya'nın NATO üyeliği faydasının bir kısmı, İsveç'in NATO üyesi olması gerçeğinden kaynaklanıyor. Bu belirleyici bir nokta değil ancak dikkate alınması gereken bir nokta" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg ile telefon görüşmesi

Öte yandan, Niinistö NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada NATO üyelik başvurusunun ele alındığını kaydeden Niinistö, "Yakın iletişim devam ediyor" dedi. - HELSİNKİ

Kaynak: İHA
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Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: 'Kabinem, Erdoğan'ın danışmanı ile Haavisto ve Türkiye Dışişleri Bakanı ile ilk istişareler yapıldı' - Son Dakika

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