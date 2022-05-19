Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, "Finlandiya her zaman Türkiye ile iyi ikili ilişkilere sahip olmuştur" ifadelerini kullanarak, "NATO... - Son Dakika
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, "Finlandiya her zaman Türkiye ile iyi ikili ilişkilere sahip olmuştur" ifadelerini kullanarak, "NATO...

19.05.2022 17:59

- Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, "Finlandiya her zaman Türkiye ile iyi ikili ilişkilere sahip olmuştur" ifadelerini kullanarak, "NATO müttefiki olarak Türkiye'nin güvenliğine bağlı olacağız. Terörizmi çok ciddiye alıyoruz.

- Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, "Finlandiya her zaman Türkiye ile iyi ikili ilişkilere sahip olmuştur" ifadelerini kullanarak, "NATO müttefiki olarak Türkiye'nin güvenliğine bağlı olacağız. Terörizmi çok ciddiye alıyoruz. Terörü her şekilde lanetliyoruz. Türkiye'nin tüm endişelerini açık ve yapıcı şekilde görüşmeye hazırız" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Finlandiya her zaman Türkiye ile iyi ikili ilişkilere sahip olmuştur ifadelerini kullanarak, NATO...
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Finlandiya her zaman Türkiye ile iyi ikili ilişkilere sahip olmuştur ifadelerini kullanarak, NATO...
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Finlandiya her zaman Türkiye ile iyi ikili ilişkilere sahip olmuştur ifadelerini kullanarak, NATO...
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Finlandiya her zaman Türkiye ile iyi ikili ilişkilere sahip olmuştur ifadelerini kullanarak, NATO...
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Finlandiya her zaman Türkiye ile iyi ikili ilişkilere sahip olmuştur ifadelerini kullanarak, NATO...

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, 'Finlandiya her zaman Türkiye ile iyi ikili ilişkilere sahip olmuştur' ifadelerini kullanarak, 'NATO... - Son Dakika


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