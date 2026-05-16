Fırtınaya Rağmen Global SUMUD Filosunda Dayanışma
16.05.2026 12:50
Mahmut Arslan, Gazze'ye insani yardım çağrısı için yola çıkan Global SUMUD filosunun lideri.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Siyonist İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar, abluka politikaları ve insani yardımların engellenmesine karşı uluslararası dayanışmayı büyütmek amacıyla katıldığı Global SUMUD Filosun'da yoluna devam ediyor. Filo yoğun fırtına nedeniyle Yunanistan'ın Meis Adası açıklarına demir attı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gazze halkının sesi olmak, insani yardım koridorlarının açılması çağrısını dünyaya duyurmak ve Filistin halkının haklı mücadelesine destek vermek amacıyla 14 Mayıs tarihinde Marmaris'ten hareket eden Global SUMUD filosu ile yola çıkmıştı.

"Hiçbir fırtına, insanlık vicdanının yolculuğunu durduramaz"

Arslan, yola çıkmalarının hemen ardından etkili olan yoğun rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle Küresel SUMUD Filosu'nun Yunanistan'ın Meis Adası açıklarına demir attığını ifade etti. Arslan, "Bilinmelidir ki; denizlerde kopan hiçbir fırtına, insanlık vicdanının yolculuğunu durduramaz. Biz bu yola sadece bir limana ulaşmak için değil; Gazze'de abluka altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizin sesi olmak, dünyanın sessiz kaldığı zulmü haykırmak ve insanlığın ortak vicdanını harekete geçirmek için çıktık. Bugün dalgalar büyüse de kararlılığımız daha da büyümektedir" dedi.

Arslan, Türkiye kamuoyuna, büyük HAK-İŞ teşkilatına ve uluslararası sendikal harekete de destek çağrısı yaptı. Arslan, "Bu onurlu mücadelemize vereceğiniz kıymetli desteklerle yanımızda olmanızı, Gazzeli yetim çocukların, gözü yaşlı anaların sesinin tüm dünyaya duyurulmasına destek olmanızı, katkı vermenizi bekliyoruz" dedi. - ANKARA

