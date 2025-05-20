Forum Muratpaşa'da Yeni Anayasa İçin 9 Maddelik Yol Haritası Açıklandı - Son Dakika
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Politika

Forum Muratpaşa'da Yeni Anayasa İçin 9 Maddelik Yol Haritası Açıklandı

Forum Muratpaşa\'da Yeni Anayasa İçin 9 Maddelik Yol Haritası Açıklandı

Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 'Anayasa Krizi ve Demokratik Ulus Devlet' forumunda Türkiye'nin anayasal geleceğine dair 9 maddelik bir yol haritası sunuldu. Forumda yapılan konuşmalarda, demokratik ilkelere ve özgürlüklere vurgu yapıldı.

20.05.2025 12:56  Güncelleme: 13:02
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Antalya Muratpaşa Belediyesi'nce "Anayasa Krizi ve Demokratik Ulus Devlet" başlığıyla düzenlenen Forum Muratpaşa'nın sonuç beyannamesinde Türkiye'nin anayasal geleceğine ışık tutacak 9 maddelik bir yol haritası açıklandı.

Forum Muratpaşa, "Anayasa Krizi ve Demokratik Ulus Devlet" başlığıyla altıncı kez toplandı. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşen forumun konuşmacıları gazeteci-yazar Merdan Yanardağ ile Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Süheyl Batum olurken, moderatörlüğü gazeteci Evren Özalkuş üstlendi. Forumun açılış konuşmasını Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal yaptı.

Forumda, ulus devlet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk Milleti" tanımı çerçevesinde, Anadolu'yu vatan yapan kurucu iradenin ortak adı olarak tanımlandı. İzleyicilerin soruları ve katkılarıyla şekillenen etkinlik sonunda, forumun sonuç beyannamesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Mevut duruma dair

Sonuç beyannamesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1924, 1961 ve 1982 olmak üzere üç anayasa deneyimi yaşadığı hatırlatıldı. 1982 Anayasası'nda yapılan çok sayıda değişikliğe rağmen, özellikle kuvvetler ayrılığı gibi temel demokratik ilkeler açısından 1924 Anayasası'nın gerisine düşüldüğü vurgulandı. Türkiye'nin çağdaş, özgürlükçü ve katılımcı bir anayasaya olan ihtiyacı bir kez daha dile getirildi.

Yeni anayasanın yalnızca içeriğiyle değil, aynı zamanda hangi şartlarda ve nasıl hazırlandığıyla da ilgili olduğuna dikkat çekilen beyannamede, düşünce ve ifade özgürlüğünün güvence altına alındığı, katılımcı ve adil bir ortamın anayasa yapım süreci için olmazsa olmaz olduğu belirtildi.

Forumun süreç önerileri

Katılımcılar, anayasa krizine ilişkin çözüm için 9 maddelik bir öneri seti sundu. Geçmişte yapılan anayasa uygulamalarının demokratik gerilemeye neden olan yönlerinin analiz edilmesi, hatalardan ders çıkarılması gerekliliğiyle yeni anayasa yapım sürecinde düşünce ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere temel hakların güvence altına alındığı adil bir ortam kurulmasının şart olduğu ifade edildi.

Anayasa sürecinin kamu yararını önceleyen, şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yürütülmesi gerektiği, hiçbir siyasi yapı ya da çıkar çevresinin aracı haline getirilmemesi, Türkiye'nin iç dinamiklerine uygun olarak sürdürülmesi gerektiği diğer öneriler arasında yer aldı.

Anayasa'nın Türkiye'nin siyasal, ekonomik ve kültürel gerçeklerine uygun çözümler üretilmesi gerektiğin altı çizilen sonuç beyannamesinde yeni anayasa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tanımı çerçevesinde ulus devlet temeli üzerine inşa edilmesi gerektiği de belirtildi.

Anayasa'nın toplumun farklı kesimlerinin katılımıyla hazırlanması, Meclis ya da referandumla halkın onayına sunulması da forumun önerileri arasında yer alırken Anayasa ve haklar konusunda halkın bilinçlendirilmesi; yayınlar, kampanyalar ve etkinliklerle anayasal farkındalığın artırılması da önerildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Forum Muratpaşa'da Yeni Anayasa İçin 9 Maddelik Yol Haritası Açıklandı - Son Dakika

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