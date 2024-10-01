Fransa Başbakanı Barnier, Kamu Harcamalarını Azaltma ve Göç Kontrolüne Dikkat Çekti - Son Dakika
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Politika

Fransa Başbakanı Barnier, Kamu Harcamalarını Azaltma ve Göç Kontrolüne Dikkat Çekti

Fransa Başbakanı Michel Barnier, Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada yeni hükümetin hedeflerini açıkladı. Kamu harcamalarının azaltılması ve göç kontrolü gibi konulara vurgu yaptı.

01.10.2024 21:18
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Fransa Başbakanı Michel Barnier, 1 Ekim Salı günü Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, yeni hükümetin kamu harcamalarının azaltılması ve göçün daha fazla kontrol altına alınması gibi hedeflerini açıkladı.

Fransa Başbakanı Michel Barnier, göreve atanmasının ardından Ulusal Meclis'te yeni hükümetin hedeflerini açıkladı Başbakan Barnier, yaklaşık bir buçuk saat süren konuşmasında beş büyük çalışma alanını değinerek, yeni hükümetin temel ilkelerini, kamu harcamalarında etkinlik sağlama ve ekonomik istikrarı yeniden kazanma yönünde şekillendirileceğini belirtti.

Kamu harcamaları ve ekonomik istikrar

Başbakan Barnier, hem mali hem de ekolojik borçların azaltılması gerektiğini vurguladı. Barnier, "Ülkenin başının üstünde bir Demokles kılıcı gibi duran mali bir borç var. Bu borç ülkeyi uçurumun kenarına getirebilir" ifadelerini kullanarak, bütçe açığının bu yıl GSYİH'nin yüzde 6'sına ulaşma riski taşıdığını ve 2025'te bütçe açığını yüzde 5'e, 2029'da ise yüzde 3'e indirmeyi hedeflediklerini belirtti.

2025 yılına kadar yapılacak çabanın üçte ikisinin kamu harcamalarının azaltılmasıyla gerçekleşeceğini söyleyen Başbakan Barnier, "harcamaları azaltmak, sihirli paradan, her şeyin bedava olduğu yanılsamasından ve her şeyi sübvanse etme eğiliminden vazgeçmektir" diyerek soldan gelen eleştirilere cevap verdi. Başbakan Barnier, ekolojik borç konusunda ise inovasyona ağırlık vereceklerini ve ekolojik geçişin sanayi politikalarının bir parçası olacağını ifade etti.

Adil vergi düzeni

Başbakan Barnier, büyük kar elde eden büyük şirketlerden kolektif toparlanmaya katkıda bulunmalarını talep edeceğini ve en zengin Fransızlardan istisnai bir katkı talep edeceğini duyurdu. Barnier, bu adımların ülkenin rekabet gücünü zedelemeyeceğini vurguladı. Hükümetin politikalarında daha fazla diyalog ve parlamenter çalışma metodunu kullanmayı hedeflediğini açıklayan Barnier, meclis üyelerine daha fazla zaman tanınacağını ve karşıt görüşlerin de dinleneceğini belirtti.

Asgari ücrete yüzde 2 zam

Başbakan Barnier, Fransızların yaşam standardının maaşlarına bağlı olduğunu vurgulayarak, 1 Kasım'dan itibaren asgari ücrete yüzde 2 zam yapılacağını duyurdu. Başbakan Barnier, bazı mesleklerde asgari ücretin altında maaşların kabul edilemez olduğunu ve hızla müzakere edilmesi gerektiğini belirtti. Vergi indirimlerinin maaş artışlarını engellediğini ve bu düzenlemeyi gözden geçireceklerini ekleyen Barnier, çalışan katılımını, kar payı ve hisse sahipliğini teşvik edecek adımlar atacaklarını ifade etti.

Emeklilik reformu düzenlemeleri

Başbakan Barnier, emeklilik reformu konusunda diyaloğun yeniden başlatılması gerektiğini söyledi. Kadın-erkek eşitliği ve yıpranma payı gibi konuların daha fazla dikkate alınması gerektiğini ifade eden Başbakan Barnier, emeklilik yasasında bazı düzenlemeler yapılabileceğini işaret etti.

Yeni Kaledonya

Başbakan Barnier, Yeni Kaledonya'da, yerel seçimlerin 2025 sonuna ertelenmesini önererek, seçmen listesinin güncellenmesine yönelik bir projenin Kongre'ye sunulmayacağını açıkladı.

Göç ve sınır kontrolleri

Başbakan Barnier, göçmen sorununa ilişkin olarak, "Sınırlarımızı daha iyi kontrol etmek istiyoruz. Avrupa Birliği'nin göç ve sığınma paketi uygulanarak, dış sınırlar üzerinde kontroller yapılarak akışların daha iyi yönetilmesi gerekiyor" dedi.

Başbakan Barnier, "Fransa, gerekli olduğu sürece kendi sınırlarında kontrolleri yeniden tesis etmeye devam edecektir; bu, Avrupa kurallarına uygun olup, Almanya'nın da yeni uyguladığı bir yaklaşımdır" ifadelerini kullanarak, kendi vatandaşlarını geri kabul etmekte isteksiz olan ülkeler için de vizelerin daha fazla kısıtlanabileceğini belirtti.

Vatandaş danışma günü

Barnier, düzenli olarak ulusal düzeyde vatandaş danışma günleri organize etmeyi önerdi. Başbakan Barnier, "Bu günlerde belediyeler açık olacak ve her düzeyde yerel yönetimler vatandaşlarla doğrudan diyalog kurarak onlara soru yöneltebilecek" ifadelerini kullanarak, vatandaşın daha yakından dinlenmesi gerektiğini vurguladı.

Fransa'nın dış politikası

Barnier, konuşmasında Ukrayna ve Orta Doğu'da artan gerilime de yer verdi. Barnier, Fransa'nın Ukrayna halkının yanında kalacağını belirtti. Başbakan Barnier, "Fransa, Orta Doğu'da da aktif kalmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Barnier ayrıca, Gazze'de şiddetin artık sona ermesi gerektiğini belirterek, uzun vadede bölgede barış ve istikrarın anahtarının iki devletli bir çözüm olduğunu vurguladı.

Başbakan protesto edildi

Başbakan Barnier, konuşmasının başlangıcında, Boyun Eğmeyen Fransa partisi (LFI) milletvekilleri, seçim kartlarını kaldırarak protesto gösterisi yaptı. Protesto, meclis görevlilerinin müdahalesiyle sona erdi. - PARİS

Kaynak: İHA

Dış Politika, Politika, Ekonomi, Fransa, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika Fransa Başbakanı Barnier, Kamu Harcamalarını Azaltma ve Göç Kontrolüne Dikkat Çekti - Son Dakika

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