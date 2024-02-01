Fransa Başbakanı, çiftçilere 150 milyon euroluk destek açıkladı

Politika

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, ülke genelinde devam eden çiftçi protestoların ardından geri adım atarak, çiftçilere 150 milyon euroluk desteği de içeren yeni tedbirleri açıkladı.

Fransa'da çiftçiler düzenledikleri protesto ile hükümete geri adım attırdı. Fransa Başbakanı Gabriel Attal yaptığı açıklamada, "Şu anda Avrupa genelinde şu soru soruluyor: Tarımımız için bir gelecek var mı? Tabii ki cevap evet" dedi.

Çözüm bulununcaya kadar yeni bir pestisit yasağı olmayacağı sözünü veren Attal, Avrupa Birliği'nin (AB) başka yerlerinde izin verilen hiçbir pestisitin Fransa'da yasaklanmayacağını söyledi. Fransa'da AB dışından gelen ve şu anda blokta yasaklanmış bir böcek ilacı olan Thiaclopride ile ilaçlanmış meyve ve sebzelerin ithalatını derhal yasaklandığını duyuran Attal, Avrupa ve Fransız sağlık standartlarına aykırı gıda ürünlerinin ithalatına karşı mücadele etmek üzere bir "Avrupa kontrol gücü" oluşturulmasını gündeme getireceğini söyledi.

Fransa'nın AB'nin Güney Amerika Ortak Pazarı'yla (MERCOSUR) bir serbest ticaret anlaşması imzalamasına karşı çıkmaya devam edeceğini yineleyen Attal, "Fransa'nın bu anlaşmayı kabul etmesi söz konusu değildir" dedi.

Hükümetin yeni açıkladığı tedbirler ile "gıdaya değerini geri kazandırmak" ve "çiftçilerin gelirini arttırmak, onları haksız rekabete karşı korumak ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak" olduğunu söyleyen Attal, hayvancılıkla uğraşan çiftçilere 150 milyon euro yardım yapılacağını ve eski nesillerden genç nesillere devredilen çiftliklerdeki vergilerin azaltılacağını duyurdu.

Çiftçilere 2 milyar euroluk kredi paketi

Attal'ın ardından konuşan Tarım Bakanı Marc Fesneau, ise çiftçilik yapacaklara kredi sağlamak üzere 2 milyar euroluk bir paket açıkladı.

Sendikalarda çiftçilere ülke çağındaki ablukaları kaldırın çağrısı

Fransa'nın iki büyük çiftçi sendikası, Başbakan Attal'ın açıklamalarının ardından çiftçilerden ülke çapındaki ablukaları kaldırmaları çağrısında bulundu. Ancak başkent Paris çevresindeki otoyollarda barikat kuran çiftçiler, hükümetin taahhütlerini yazılı olarak görmek için en azından bir gün daha orada kalacaklarını söyledi. Her iki sendika da hükümetin her türlü uygulamasını yakından izleyeceklerini belirtti. - PARİS