Fransa, işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddet uygulayan 28 Yahudi yerleşimciye giriş yasağı getirdi - Son Dakika
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Politika

Fransa, işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddet uygulayan 28 Yahudi yerleşimciye giriş yasağı getirdi

Fransa, işgal altındaki Batı Şeria\'daki şiddet uygulayan 28 Yahudi yerleşimciye giriş yasağı getirdi

Fransa, Batı Şeria'da Filistinli sivillere şiddet uygulayan 28 yasa dışı Yahudi yerleşimciye ülkeye giriş yasağı getirdi. Fransa Dışişleri Bakanlığı, yaptırım kararının alındığını duyurdu ve bu çerçevede 28 Yahudi yerleşimcinin Fransa'ya girişinin yasaklandığını belirtti. Fransa, bu şiddet yanlısı yerleşimcilere karşı Avrupa düzeyinde yaptırımlar uygulanmasından yana olduğunu vurguladı.

13.02.2024 17:19  Güncelleme: 17:23
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Fransa yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli sivillere şiddet uygulayan 28 yasa dışı Yahudi yerleşimciye ülkeye giriş yasağı getirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı Şeria'daki Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararı alındığı duyuruldu. Bu çerçevede 28 Yahudi yerleşimcinin Fransa topraklarına girişinin yasaklandığı belirtildi. Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistin halkına karşı uyguladığı şiddetin son aylarda arttığı vurgulanarak, "Fransa, bu kabul edilemez şiddeti sert bir şekilde kınıyor. Defalarca belirttiğimiz gibi bu duruma son vermek ve faillerini yargılamak İsrail yetkililerinin sorumluluğundadır. Fransa, bu şiddet yanlısı yerleşimcilere karşı Avrupa düzeyinde yaptırımlar uygulanmasından yana. Bu konuda Avrupalı ortaklarımızla çalışıyoruz. Sömürgecilik uluslararası hukuka göre yasa dışı ve durdurulmalıdır" ifadeleri kullanıldı. İsrail'in sömürgeciliğinin devam etmesi durumunda İsraillilerin ve Filistinlilerin yan yana barış ve güvenlik içinde yaşayabilmeleri için tek çözüm olan kalıcı bir Filistin devleti kurulamayacağına dikkat çekildi.

Fransa'nın açıklaması, İngiltere'nin Batı Şeria'daki Filistinlilere şiddet uygulayan 4 İsrail vatandaşına yönelik yaptırım kararından 1 gün sonra geldi. ABD yönetimi de Şubat ayı başlarında yerleşim yerlerinde şiddet uygulamakla suçladığı İsraillilere çeşitli yaptırımlar getirmişti. - PARİS

Kaynak: İHA

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