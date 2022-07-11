Fransa'da Borne hükümetine karşı sunulan gensoru önergesi reddedildi

Fransa Ulusal Meclis'indeki en büyük ikinci güç olan Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği (Nupes) ittifakının Başbakan Elisabeth Borne hükümetine karşı verdiği gensoru önergesi reddedildi.

Fransa'da Ulusal Meclis'teki en büyük ikinci güç olan solcu Jean Luc Melenchon'un liderliğindeki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Komünist Parti'den (PCF) oluşan Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği (Nupes) ittifakının Başbakan Elisabeth Borne hükümetine karşı verdiği gensoru önergesi reddedildi.

Ulusal Meclis'te yapılan oylamada 577 milletvekilinden 146'sı gensoru önergesini desteklerken, önergenin kabul edilmesi için gereken salt çoğunluk olan 289 oy sağlanamadı. Aşırı sağcı Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Cephe (RN) ise, oylamada çekimser kaldı.

Borne oylama öncesi yaptığı açıklamada,"Fransızların karşı karşıya olduğu sorunları tartışmalıyız, bu güven oylaması adil değil. Bu güvensizlik oylaması sadece siyasi bir taktiktir. Birlikte uzlaşma kültürüne geçelim" dedi.

Gensoru önergesinin reddedilmesinin ardından Ulusal Meclis'in yakında hükümet tarafından geçen hafta açıklanan 20 milyar euroluk enflasyonu azaltma paketini tartışmaya başlaması bekleniyor. - PARİS