Fransa, Filistin Devleti\'ni Tanıyacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıyacağını ve eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda bu kararı resmen ilan edeceğini duyurdu.

Fransa, Filistin konusunda için tarihi bir adım atacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıyacağını duyurdu. Eylül ayındali Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda söz konusu tanıma kararının resmen ilan edileceğini belirten Macron, aynı zamanda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a hitaben bir mektup yayınladı.

Macron, Fransa'nın " Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barış için tarihsel bağlılığa sadık" olduğunu vurgulayarak, Filistin'i tanıma kararının bu bağlılığın bir sonucu olduğunu ifade etti. Gazze'deki insani krizle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Macron, "Bugün en acil olan, Gazze'de savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılmasıdır. Barış mümkün" ifadelerini kullandı. Derhal bir ateşkes gerektiğini belirten Macron, "Tüm rehineler serbest bırakılmalı, Gazze'ye büyük ölçekli insani yardım ulaştırılmalı" dedi.

Kalıcı barışın ön koşullarına da değinen Macron, "Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'nin güvenli hale getirilmesi ve yeniden inşası sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı. Filistin Devleti'nin kurulmasının yalnızca bir sembol olmadığını belirten Macron, "Filistin'in, silahsızlandırılmayı kabul ederek ve İsrail'i tam olarak tanıyarak, bölgedeki tüm tarafların güvenliğine katkı sunması gerekiyor" dedi.

İki devletli çözümden başka bir alternatifin olmadığını ifade eden Macron, Fransız halkının Orta Doğu'da barış istediğini, bunun tüm tarafların sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

"Filistin'i tam anlamıyla bir devlet olarak tanıyacağımızı onurla teyit ediyorum"

Macron, açıklamasıyla eş zamanlı olarak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a hitaben yazılmış ve Filistin'i tanıma kararını bildiren iki sayfalık bir mektubu da kamuoyuyla paylaştı. Macron, mektupta, Filistin Yönetimi'nin Gazze'deki çatışmaları sonlandırma, Hamas'ın silahsızlandırılması ve bölgeden çekilmesi, ayrıca Filistin'de derin reformlar ve 2026'da yapılması planlanan seçimlerle meşruiyetin yeniden tesis edilmesi yönündeki taahhütlerini takdirle karşıladığını belirtti.

Bu çerçevede mekrupta Fransa'nın Filistin'i "tam anlamıyla bir devlet olarak tanıyacağını" belirten Macron, "Tarafınızca alınan bu taahhütler ışığında, Filistin'i tam anlamıyla bir devlet olarak tanıyacağımızı onurla teyit ediyorum. Bu tanımayı, eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gerçekleştireceğim" dedi.

Mektupta, Fransa'nın yalnızca diplomatik bir tanımayla yetinmeyeceği, aynı zamanda bölgesel barışa katkı sunma konusunda da kararlı olduğu vurgulayan Macron, "Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması, Hamas tarafından alıkonulan rehinelerin serbest bırakılması ve Filistin Yönetimi'nin Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de tüm sorumluluğu yeniden üstlenebilmesi, önceliklerimiz arasında yer almaktadır" dedi.

Macron, mektubu "Filistin ve İsrail halkları arasında kalıcı ve adil bir barış için gösterdiğiniz kararlılığı temel alarak, size en yüksek saygılarımı sunarım" sözleriyle tamamladı. - PARİS