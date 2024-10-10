Fransa Heyeti TBMM'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Fransa Heyeti TBMM'yi Ziyaret Etti

Fransa Dışişleri Komisyonu heyeti, TBMM'de temaslarda bulunarak Türkiye'nin bölgedeki rolünü değerlendirdi.

10.10.2024 14:38
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Fransa Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu heyeti TBMM'yi ziyaret etti.

Fransa Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu heyeti, TBMM'de temaslarda bulundu. Fransız heyet ile bir araya gelen Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, deneyimli bir büyükelçinin olmasının avantaj olduğunu belirterek, "Sayın Macron'un İsrail- Filistin konusunda aldığı tedbirleri, siyasi çözüm konusundaki ifadelerini ve silah sevkiyatını durdurma konusundaki niyetini takdirle karşılıyoruz. Ateşkesin gerçekleşmesi, kanın durması konusunda Fransa'nın tarihine yakışır şekilde öncü olmasını bekliyoruz. İnsan hakları, evrensel değerler konusunda Fransa'nın ne kadar hassas olduğunu biliyoruz" dedi. Terörle mücadele ettiklerini belirten Akar, terörle mücadele konusunda kararlı olduklarını da vurguladı. .

Fransa Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu Başkanı Christian Cambon ise, Fransa'nın 600 yılı aşkın süredir ilişkileri olduğu Türkiye'nin bölgedeki rolünü öğrenmek amacıyla ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye'nin üstlendiği rolü önemsediklerini ifade etti.

Fransız heyet Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay ile görüştü.

Fransız heyet, Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ile de görüştü. Oktay, görüşmede bölgede önemli bir dönemden geçtiklerini belirterek, ülkelerinde kurulan yeni hükümetin hayırlı olması ve iyi ikili ilişkiler kurulması dileğinde bulundu. Oktay, "Fransa'da yaşayan 800'e yakın vatandaşımız, iki ülke arasında önemli bir köprü vazifesi görmekte, Fransa'nın sosyal, ekonomik hayatına katkı yapmaktadır. NATO müttefikimiz Fransa ile sergileyeceğimiz dayanışma ve eş güdüm bölgesel barışa katkı sağlayacaktır" dedi.

Cambon ise, Fransa Senato Başkanı'nın TBMM Başkanı Kurtulmuş'a bir mektup gönderdiğini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fransa Heyeti TBMM'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

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