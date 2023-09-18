Fransa, Lampedusa'daki göçmenleri kabul etmeyecek - Son Dakika

Fransa, Lampedusa'daki göçmenleri kabul etmeyecek

Fransa, Lampedusa\'daki göçmenleri kabul etmeyecek
Son Güncelleme: 18.09.2023 12:31

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, İtalya'nın Lampedusa Adası'na gelen ve kıta ülkeleri arasında krize sebep olan binlerce düzensiz göçmenden hiçbirini almayacaklarını açıkladı. Darmanin, Fransız CNews televizyon kanalında yaptığı açıklamada, ülkesinin Lampedusa Adası'ndan göçmen kabul etmeyeceğini söyledi. Fransa'nın iltica şartları taşımayan göçmenleri kabul etmeyeceğinin altını çizen Darmanin, İtalya'nın Ada'daki göçmenleri Avrupa'ya dağıtmak yerine geldikleri ülkelere göndermesi gerektiğini savundu.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, İtalya'nın Lampedusa Adası'na gelen ve kıta ülkeleri arasında krize sebep olan binlerce düzensiz göçmenden hiçbirini almayacaklarını açıkladı.

Darmanin, Fransız CNews televizyon kanalında yaptığı açıklamada, ülkesinin Lampedusa Adası'ndan göçmen kabul etmeyeceğini söyledi.

Sunucu Sonia Mabrouk'un, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in "buradaki göçmenlerin kıta ülkeleri arasında paylaşılması"na ilişkin sözlerine atıfta bulunarak "Fransa Lampedusa'daki göçmenleri almaya hazır mı? Eğer evet ise kaç kişiyi alacak?" sorusuna Darmanin, "Hayır, Fransa bunu yapmaya hazırlanmıyor. Fransa, İtalya'ya, bu geçişleri önlemek için sınırlarını koruma konusunda yardım edecek." yanıtını verdi.

Darmanin, AB yasalarının sadece sınırlarda iltica talebinde bulunan ve gerekli şartları taşıyan mültecilerin kabulünü ve paylaşılmasını kapsadığını belirterek kıta ülkelerine gelen her göçmenin Avrupa'yı rahatça dolaşabileceği kanısının yanlış olduğunu vurguladı.

Fransa'nın iltica şartları taşımayan göçmenleri kabul etmeyeceğinin altını çizen Darmanin, İtalya'nın Ada'daki göçmenleri Avrupa'ya dağıtmak yerine geldikleri ülkelere göndermesi gerektiğini savundu.

İtalya'da durumun gittikçe zorlaştığına ve Fransa'nın yardım edeceğine işaret eden Darmanin, "Ama bu, kıta topraklarına gelenlerin koşulsuz bir şekilde ülkelerimizde memnuniyetle karşılanacağı anlamına gelmiyor. Yalnızca iltica kurallarına uymaları halinde memnuniyetle karşılarız. Eğer düzensiz göçmen iseler hayır, Fransa onları hoş karşılamayacak." diye konuştu.

Fransız Bakan, gün içinde İtalya'nın başkenti Roma'ya geçerek burada İtalyan mevkidaşıyla görüşecek.

Orta Akdeniz'de düzensiz göçmen akınına uğrayan küçük ada

İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası, Orta Akdeniz'de düzensiz göç rotası üzerinde yer alması sebebiyle yılbaşından bu yana ciddi göç baskısı altında.

Lampedusa Adası'na 13-14 Eylül'de sadece 36 saatlik süreçte 6 binden fazla düzensiz göçmen gelmiş, Ada Belediyesi "acil durum" ilan etmişti.

İtalyan basını, bu hafta boyunca Ada'ya gelenlerin sayısının 11 bine yaklaştığını, gelen göçmen teknelerinin büyük kısmının Tunus'tan kalktığını belirtiyor.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Lampedusa, İtalya, Fransa, Göçmenler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Fransa, Lampedusa'daki göçmenleri kabul etmeyecek - Son Dakika


Son Dakika
13:11 Eski eşiyle barıştığı iddia edilen Hadise'den gönderme: Bizde bir kitap bir daha okunmaz
12:31 Tartıştığı karısını öldürüp yürüyerek çekip gitti
12:21 Kılıçdaroğlu'ndan İzmir il kongresindeki kavgaya tek cümlelik yorum
12:04 Sakatlanan Cengiz Ünder'in durumu ciddi! İşte kaçırması muhtemel maçlar
11:57 Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Benfica-Salzburg maçını Halil Umut Meler yönetecek
11:53 Kendisi hakkındaki paylaşımı silmeyen arkadaşını öldürdü
11:52 Güney Afrika'da dev dalgalar sahil şeridini yerle bir etti
11:41 Görüşmelerde hiçbir problem yok! Galatasaray, Okan Buruk ile nikah tazeliyor
11:28 Ardahan'da velileri isyan etti! Okullar açılalı 2 hafta oldu ancak öğretmen yok
11:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'a 2 kitap hediye etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2023 13:28:33. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa, Lampedusa'daki göçmenleri kabul etmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement