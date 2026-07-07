Le Pen'e 3 yıl hapis ve 45 ay siyasi yasak - Son Dakika
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Le Pen'e 3 yıl hapis ve 45 ay siyasi yasak

Le Pen\'e 3 yıl hapis ve 45 ay siyasi yasak
07.07.2026 16:33  Güncelleme: 16:35
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Fransa'da Marine Le Pen, Avrupa Parlamentosu asistanları davasında suçlu bulunarak 3 yıl hapis ve 45 ay siyasi yasak cezası aldı; karar, 2027 cumhurbaşkanlığı adaylığını hukuken açık bıraksa da elektronik kelepçe belirsizlik yarattı.

Fransa'da Paris İstinaf Mahkemesi, Ulusal Birlik Partisi'nin (Rassemblement national) eski lideri Marine Le Pen hakkında Avrupa Parlamentosu asistanları davasında kararını açıkladı. 

 3 YIL HAPİS VE 45 AY SİYASİ YASAK

Partinin meclis grup başkanı ve 2027 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en güçlü figürlerinden biri olan Le Pen, kamu fonlarının usulsüz kullanılması ve bu suça iştirak kapsamında suçlu bulundu. Mahkeme, Le Pen'i 3 yıl hapis cezasına çarptırırken, cezanın 2 yılını erteledi. Kalan 1 yıllık hapis cezasının elektronik kelepçeyle infaz edilmesine hükmedildi. Le Pen'e ayrıca 100 bin Euro para cezası ve 45 ay siyasi yasak verildi. Siyasi yasağın 30 ayı ertelenirken, ertelenmeyen 15 aylık kısmının uygulanmış sayıldığı belirtildi.

Le Pen'e 3 yıl hapis ve 45 ay siyasi yasak

KARAR ADAYLIK YOLUNU HUKUKEN AÇIK BIRAKTI AMA...

Kararın ardından Le Pen'in 2027 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılıp katılamayacağı yeniden tartışma konusu oldu. Yerel mahkeme tarafından verilen 5 yıllık siyasi yasak kararı, Le Pen'in adaylığını fiilen imkansız hale getiriyordu. İstinaf mahkemesinin daha düşük siyasi yasakla yetinmesi ise Le Pen'in adaylık yolunu hukuken açık bıraktı. Buna rağmen elektronik kelepçe kararı, Le Pen'in siyasi geleceği açısından yeni bir belirsizlik oluşturdu. Le Pen, daha önce elektronik kelepçe takması halinde cumhurbaşkanlığı kampanyasını özgür şekilde yürütemeyeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı adayı olduğunuzda hareketlerinizde tamamen özgür olmanız gerekir" demişti.

Le Pen'e 3 yıl hapis ve 45 ay siyasi yasak

AVRUPA PARLAMENTOSU ASİSTANLARI DAVASI 

Dava, Ulusal Birlik Partisi'nin eski adı olan Ulusal Cephe (Front National) döneminde, Avrupa Parlamentosu bütçesinden maaşları ödenen bazı asistanların gerçekte parlamenter faaliyetler yerine parti işleri için çalıştırıldığı iddiasına dayanıyor. Dosyada, 2004 ile 2016 yılları arasında Avrupa Parlamentosu fonlarının parti personelini finanse etmek amacıyla kullanıldığı öne sürülüyordu.

Le Pen ve diğer sanıklar ise yargılama sürecinde suçlamaları reddederek, söz konusu çalışmaların Avrupa parlamenterlerinin siyasi faaliyetleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunmuştu. 

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Le Pen'e 3 yıl hapis ve 45 ay siyasi yasak - Son Dakika

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