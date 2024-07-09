Fuat Oktay, Niğde'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Fuat Oktay, Niğde'de incelemelerde bulundu

Fuat Oktay, Niğde\'de incelemelerde bulundu

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Niğde'de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Oktay, Niğde Belediyesi'nin yürüttüğü Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme Projesi'ni yerinde inceledi ve projeyi önemli bir yatırım olarak nitelendirdi.

09.07.2024 17:57  Güncelleme: 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılmak üzere geldiği Niğde'de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Kentin tarihi ve turistik bölgelerini de gezen Oktay, Niğde Belediyesi'nin yürüttüğü Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme Projesi yerinde inceledi. Projeyi 'geleceğe dönük önemli bir yatırım' olarak nitelendiren Oktay, projenin kendisini heyecanlandırdığını aktardı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay'a, Niğde Belediyesi'nin hayata geçirdiği yatırımlar ve devam eden projelerle ilgili bilgi verdi.

Niğde Belediyesi'nin Niğde Kalesi ve Çevreli Koruma ve Yenileme Projesi'ni yerinde inceleme fırsatı bulduğunu belirten Fuat Oktay, Niğde'nin 10 bin yıllık kadim bir medeniyeti olan şehir olduğuna işaret etti.

Niğde'yi, turizm potansiyelinin tarihi değerlerin çok yüksek olduğu ve geçmişi gerçekten geleceğe bağlayacak eserlerin olduğu bir şehir olarak değerlendiren Oktay, "Son derece tarihi zenginliği ile meşhur ünlü yiğitleriyle kahramanlarıyla meşhur bir şehrimizdeyiz. Niğde'de olmaktan değerli başkanlarımızla birlikte olmaktan öğrencilerimizle birlikte olacağımızdan dolayı son derece mutluyum" diye konuştu.

Niğde Kalesi'nde devam eden projesi 'geleceğe dönük önemli bir yatırım ve dönüşüm' olarak nitelendiren Oktay, "İki etapta planlanan dönüşüm şahsen beni son derece heyecanlandırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Yerel Yönetimimizin Belediyemizin hazırladığı muhteşem bir dönüşüm planı programı var. Birinci etabı zaten ihalesi yapılmış durumda ve şu anda da restorasyon çalışmalarının tamamlandığı, birkaç tarihi eseri de müzemizde ve kütüphanemizde ziyaret ettik. Oradaki dönüşüm tamladığında muhteşem bir Niğde görüyor olacağız. Bu şimdiden aslında beni şahsen son derece heyecanlandırdı. Bu 10 bin yıllık bir medeniyeti bugüne değil aslında geleceğe taşıyacak bir çalışma" şeklinde konuştu.

Turizminde özellikle güneyden iç Anadolu'ya ve kuzeye geçişin güzergahında olan Niğde'nin muhteşem bir altyapıyla özellikle karayollarındaki muhteşem bağlantılarıyla sanayisinin de tarım ve hayvancılıkta olduğu gibi diğer alanlarda da çok hızlı gelişecek bir şehir olduğuna işaret eden Oktay, Niğde'nin tüm bu özellikleriyle kalkınmaya ve gelişmeye başlamış durumda olduğunu vurguladı.

Tarihi değerlerin, turizm potansiyelinin ortaya çıkarılıyor olmasından son derece memnun kaldığını anlatan Oktay, "Bu çalışmaların bir an önce tamamlanıyor olması, kültürel varlıkların korunuyor olması ve gelecek nesillere devir teslim yapılıyor olması da önemli" dedi.

Bugüne kadar oldu gibi bundan sonra da Niğdelilerin ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in yanında olacağını anlatan Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz sonuna kadar Niğde'nin ve Niğdelilerin yanında. Biz de Meclis boyutunda diğer alanlarda da her türlü çalışmada sizlerle birlikte olacağız" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

TBMM Dışişleri Komisyonu, Niğde Belediyesi, Milletvekili, Fuat Oktay, İnceleme, AK Parti, Ankara, Niğde, Dizi, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Fuat Oktay, Niğde'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:41 Diyarbakır’da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü Diyarbakır'da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü
17:14 Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu’nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu'nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı
17:10 “Ya zam ya seçim“ dedi, hükümete asgari ücret için rakam verdi "Ya zam ya seçim" dedi, hükümete asgari ücret için rakam verdi
15:20 Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
18:38 Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin
17:39 2’si kardeş 3 kişi gölette serinlemek isterken boğuldu 2'si kardeş 3 kişi gölette serinlemek isterken boğuldu
17:35 Rüşvet operasyonu düzenlenen gümrük çalışanlarının adreslerinden servet çıktı Rüşvet operasyonu düzenlenen gümrük çalışanlarının adreslerinden servet çıktı
17:17 İsteği reddedilince önce eski iş ortaklarına sonra kendine kıydı İsteği reddedilince önce eski iş ortaklarına sonra kendine kıydı
17:15 Ferdi Kadıoğlu Premier Lig’i birbirine kattı Transfer rekoru kıracak Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'i birbirine kattı! Transfer rekoru kıracak
15:47 Galatasaray mı Beşiktaş mı Süper Kupa’nın ne zaman oynanacağı belli oldu Galatasaray mı Beşiktaş mı? Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oldu
15:45 Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı
15:44 CHP lideri Özel’den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın
15:34 Beşiktaş ikna oldu gibi Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine Beşiktaş ikna oldu gibi! Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 19:30:45. #1.13#
SON DAKİKA: Fuat Oktay, Niğde'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement