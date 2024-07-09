Fuat Oktay, Niğde\'de incelemelerde bulundu

Politika

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılmak üzere geldiği Niğde'de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Kentin tarihi ve turistik bölgelerini de gezen Oktay, Niğde Belediyesi'nin yürüttüğü Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme Projesi yerinde inceledi. Projeyi 'geleceğe dönük önemli bir yatırım' olarak nitelendiren Oktay, projenin kendisini heyecanlandırdığını aktardı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay'a, Niğde Belediyesi'nin hayata geçirdiği yatırımlar ve devam eden projelerle ilgili bilgi verdi.

Niğde Belediyesi'nin Niğde Kalesi ve Çevreli Koruma ve Yenileme Projesi'ni yerinde inceleme fırsatı bulduğunu belirten Fuat Oktay, Niğde'nin 10 bin yıllık kadim bir medeniyeti olan şehir olduğuna işaret etti.

Niğde'yi, turizm potansiyelinin tarihi değerlerin çok yüksek olduğu ve geçmişi gerçekten geleceğe bağlayacak eserlerin olduğu bir şehir olarak değerlendiren Oktay, "Son derece tarihi zenginliği ile meşhur ünlü yiğitleriyle kahramanlarıyla meşhur bir şehrimizdeyiz. Niğde'de olmaktan değerli başkanlarımızla birlikte olmaktan öğrencilerimizle birlikte olacağımızdan dolayı son derece mutluyum" diye konuştu.

Niğde Kalesi'nde devam eden projesi 'geleceğe dönük önemli bir yatırım ve dönüşüm' olarak nitelendiren Oktay, "İki etapta planlanan dönüşüm şahsen beni son derece heyecanlandırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Yerel Yönetimimizin Belediyemizin hazırladığı muhteşem bir dönüşüm planı programı var. Birinci etabı zaten ihalesi yapılmış durumda ve şu anda da restorasyon çalışmalarının tamamlandığı, birkaç tarihi eseri de müzemizde ve kütüphanemizde ziyaret ettik. Oradaki dönüşüm tamladığında muhteşem bir Niğde görüyor olacağız. Bu şimdiden aslında beni şahsen son derece heyecanlandırdı. Bu 10 bin yıllık bir medeniyeti bugüne değil aslında geleceğe taşıyacak bir çalışma" şeklinde konuştu.

Turizminde özellikle güneyden iç Anadolu'ya ve kuzeye geçişin güzergahında olan Niğde'nin muhteşem bir altyapıyla özellikle karayollarındaki muhteşem bağlantılarıyla sanayisinin de tarım ve hayvancılıkta olduğu gibi diğer alanlarda da çok hızlı gelişecek bir şehir olduğuna işaret eden Oktay, Niğde'nin tüm bu özellikleriyle kalkınmaya ve gelişmeye başlamış durumda olduğunu vurguladı.

Tarihi değerlerin, turizm potansiyelinin ortaya çıkarılıyor olmasından son derece memnun kaldığını anlatan Oktay, "Bu çalışmaların bir an önce tamamlanıyor olması, kültürel varlıkların korunuyor olması ve gelecek nesillere devir teslim yapılıyor olması da önemli" dedi.

Bugüne kadar oldu gibi bundan sonra da Niğdelilerin ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in yanında olacağını anlatan Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz sonuna kadar Niğde'nin ve Niğdelilerin yanında. Biz de Meclis boyutunda diğer alanlarda da her türlü çalışmada sizlerle birlikte olacağız" ifadelerini kullandı. - NİĞDE