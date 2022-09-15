Fuat Oktay: Türkiye Azerbaycan'ın her şartta yanındadır (2)

'YUNAN'IN GÜNDÜZÜ GECE OLACAK'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, daha sonra Cem Evi'ni ziyaret etti. Basına kapalı gerçekletirilen ziyaretin ardından Oktay, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat Buluşması programına katıldı. Programda konuşan Oktay, Yunanistan'ın her gün Türk hava sahasını ve mavi vatan sathını suistimal ettiğini söyledi. Oktay, Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalara göre gayrı askeri statüdeki adaları silahlandırdığını belirterek, " Ege'de geri itme yaparak her gün çok sayıda bebeğin aileleriyle birlikte ölümüne sebep oluyor. Böyle pervasız hareket eden bir Yunanistan'a biz 'aklını başına al, İzmir'i unutma' deyince tansiyonu yükselten taraf mı oluyoruz? Sayın Cumhurbaşkanımız açık ve net şekilde uyardı; 'adaları silahlandırmayı bırak, yoksa bir gece ansızın' dedi. Bakıyoruz Miçotakis de 'gece gelme gündüz gel' diyormuş. Bilmiyor mu acaba Türkiye Ege'de tepkisini gösterdiğinde zaten Yunan'ın gündüzü gece olacak. Türkiye uluslararası anlaşmalara dayanarak gereğini yaparsa Yunan'ın güvendiği adalara kar yağacak. Onları bu maceralara sürükleyenler, dost görünenler tabi anında ortadan kaybolur o zaman. Bu yüzden İzmir'i unutma diyoruz, Kıbrıs'ı unutma diyoruz." dedi.