G-20 zirvesinde liderler Gandhi'nin anıt mezarına çelenk bıraktı - Son Dakika

G-20 zirvesinde liderler Gandhi'nin anıt mezarına çelenk bıraktı

Son Güncelleme: 10.09.2023 08:04

20 zirvesi kapsamında liderler Mahatma Gandhi'nin anıt mezarına çelenk bıraktı20 zirvesinin 2. gününde liderler Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen zirvenin ikinci gününde G20 ülkelerinin liderleriyle birlikte Rajghat Anıt Mezarı'na ziyarette bulundu. Anıtın girişinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından karşılanan Erdoğan, anıta çelenk bıraktı.

G-20 zirvesi kapsamında liderler Mahatma Gandhi'nin anıt mezarına çelenk bır,aktı

İLAHİ DİNLETİSİ YAPILDI

Gandhi'nin en sevdiği ilahilerin dinletildiği ziyaretin ardından Erdoğan ve diğer liderler, zirvenin gerçekleştiği Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin "Tek Gelecek" başlıklı üçüncü oturumuna katılacak.

G-20 zirvesi kapsamında liderler Mahatma Gandhi'nin anıt mezarına çelenk bır,aktı
G-20 zirvesi kapsamında liderler Mahatma Gandhi'nin anıt mezarına çelenk bır,aktı
G-20 zirvesi kapsamında liderler Mahatma Gandhi'nin anıt mezarına çelenk bır,aktı
Kaynak: İHA

Mahatma Gandhi, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika G-20 zirvesinde liderler Gandhi'nin anıt mezarına çelenk bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
10:22 Bülent Şakrak'tan tek celsede boşanan Ceyda Düvenci evlilikten kalan son izi de sildi
10:19 Kuntz dönemi sona eriyor! Ne Sergen Yalçın ne de Fatih Terim, yeni hoca adayına tepkiler çığ gibi
10:17 Fas'ı vuran 7 şiddetindeki depremde can kaybı 2 bini aştı! Birçok ülke taziye ve yardım mesajı paylaştı
09:20 Hülya Avşar, siyah bikinisini giyip bahçesinden topladığı zeytinleri kırdı
09:18 Fas'ta oteli olan Cristiano Ronaldo'dan deprem felaketi sonrası alkışlanacak hareket
09:01 CHP'den yerel seçim kararı! İmamoğlu ve Yavaş'ın yeniden aday gösterilecekleri iddia edildi
08:28 EURO 2008'deki Türkiye-İsviçre maçının oyuncuları, depremzedeler için sahaya çıktı! Kapanış golü Volkan'dan
07:34 G-20 zirvesinde liderler Gandhi'nin anıt mezarına çelenk bıraktı
05:56 Güvenlik görevlisi tartışma yaşadığı eşini tüfekle öldürdü! Olay yerinden kaçarken polislere yakalandı
04:06 İSPARK'a ait otoparkta 20 otomobilin camları ve aynaları kırıldı! Araç sahipleri yaşananlara isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2023 10:40:10. #1.11#
SON DAKİKA: G-20 zirvesinde liderler Gandhi'nin anıt mezarına çelenk bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement