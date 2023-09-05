Hindistan'daki iktidar partisi, ülkenin isminin değiştirilmesi için çağrı yaptı - Son Dakika

Hindistan'daki iktidar partisi, ülkenin isminin değiştirilmesi için çağrı yaptı

Hindistan\'daki iktidar partisi, ülkenin isminin değiştirilmesi için çağrı yaptı
Son Güncelleme: 05.09.2023 18:37

Hindistan'da düzenlenecek G20 Zirvesi yemek davetiyesindeki "Bharat" ifadesi ülke gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun, "Hindistan Cumhurbaşkanı" yerine "Bharat Cumhurbaşkanı" olarak yazılmasına muhalefet partileri tepki gösterdi. İktidardaki Bharatiya Janata Partisi ise tepkilere ilişkin, "'Hindistan' İngilizler tarafından bize yöneltilen bir hakarettir ancak 'Bharat' kültürümüzün bir simgesidir." diyerek, bu konuda anayasal değişikliğe gidilmesi çağrısı yaptı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek G20 Zirvesi yemek davetiyesinde, Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun "Hindistan Cumhurbaşkanı" yerine "Bharat Cumhurbaşkanı" olarak yazılması tartışmalara yol açtı.

HİNDİSTAN MUHALEFETİNDEN SERT TEPKİ

India Today sitesinin haberine göre, muhalefet 9-10 Eylül'de Yeni Delhi'de düzenlenecek G20 Zirvesi açılış yemeği davetiyesinde, ülke isminden bahsedilirken "Bharat" ifadesinin kullanılmasına tepki gösterdi. Hindistan Ulusal Kongresi Milletvekili Jairam Ramesh, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke anayasasının 1. maddesindeki "Hindistan, yani Bharat" ifadesinde ikinci isim tercih edildiğini ima ederek, aynı maddede bulunan Hindistan'ın federal yapısının da "artık saldırı altında olduğu" eleştirisini yaptı.

Hindistan'daki iktidar partisi, ülkenin isminin 'Bharat' olarak değiştirilmesi için çağrı yaptı

İKTİDAR PARTİSİ ÇAĞRI YAPTI

İktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) Milletvekili Harnath Singh Yadav ise tepkilere ilişkin "Tüm ülke, 'Hindistan' yerine 'Bharat' kelimesini kullanmamızı istiyor. 'Hindistan' İngilizler tarafından bize yöneltilen bir hakarettir ancak 'Bharat' kültürümüzün bir simgesidir." diyerek, bu konuda anayasal değişikliğe gidilmesi çağrısında bulundu.

"BHARAT" İFADESİ ANAYASADA GEÇİYOR

"Hindistan yani Bharat" ifadesiyle başlayan anayasanın 1. maddesi, ülke isminin resmi olarak "Hindistan"ın yanı sıra "Bharat" ifadesiyle de anılabileceğini gösteriyor. Parlamentonun 18-22 Eylül'de yapılması planlanan henüz gündemi açıklanmamış özel oturumunda, bu değişikliğin gündeme getirileceği ve resmi olarak isim değişikliği için bir tasarı sunulabileceği iddiaları tartışmalara yol açtı. Tartışmanın temel noktası ise yönetimin anayasada değişiklik yaparak "Hindistan"ı kaldırıp 'Bharat'ı tek resmi isim haline getirmeyi planlayıp planlamadığı yönünde.

Hindistan'daki iktidar partisi, ülkenin isminin 'Bharat' olarak değiştirilmesi için çağrı yaptı

SADECE "BHARAT"IN KULLANILMASI İÇİN ANAYASAL DEĞİŞİKLİĞE İHTİYAÇ VAR

Hindistan hükümetinin, ülke ismini sadece "Bharat" olarak kullanmaya karar vermesi durumunda anayasanın 1. maddesini değiştirmek için yasa tasarısı sunması gerekiyor. Hükümet, Madde 1'de yapılacak herhangi bir değişiklik için Meclis üyelerinin en az üçte ikisinin oylarını almak zorunda.

Hindistan'daki iktidar partisi, ülkenin isminin 'Bharat' olarak değiştirilmesi için çağrı yaptı

"BHARAT VE HİNDİSTAN'IN İKİSİ DE ANAYASADA YER ALIYOR"

Hindistan Yüksek Mahkemesi, 2020'de isim değişikliğini talep eden başvuruyu reddetmiş, bu talebin bir temsile dönüştürülebileceğini ve uygun bir karar için merkezi hükümete iletilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Mahkemenin Başyargıcı da "Bharat ve Hindistan'ın ikisi de anayasada yer alıyor. Hindistan'a anayasada zaten Bharat deniyor." açıklamasını yapmıştı.

"HİNDİSTAN İFADESİ SÖMÜRGE DÖNEMİ KÖLELİĞİ SİMGELİYOR"

BJP'den parlamentonun üst kanadı olan Rajya Sabha Üyesi Naresh Bansal, parlamento oturumunda, "Hindistan" ifadesinin "sömürge dönemi köleliği" simgelediğini belirterek, bu ifadenin anayasadan çıkarılması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Hindistan'daki iktidar partisi, ülkenin isminin değiştirilmesi için çağrı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'daki iktidar partisi, ülkenin isminin değiştirilmesi için çağrı yaptı - Son Dakika
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